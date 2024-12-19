Важнейшим критерием выбора жилья как при покупке, так и в аренде, является цена.

В 2024 году спрос на покупку жилья несколько снизился, но цены на квартиры и дома выросли в большинстве городов западных и центральных областей Украины. Об этом говорится в исследовании "OLX Недвижимость".

Отмечается, что вторичный рынок продажи/покупки жилья все еще не достиг довоенных показателей из-за депопуляции, снижения платежеспособности и неопределенности относительно будущего, которая создает отложенный спрос на покупку. Однако этот сегмент поддержала программа "еОселя", предоставив возможность покупки жилья в кредит: 69% опрошенных украинцев знают о программе, 8% уже воспользовались ею, а 36% планируют.

Спрос на покупку жилья в январе-октябре 2024 года снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 75% от довоенного уровня 2021 года. На вторичном рынке количество объявлений о продаже квартир выросло на 5%, а домов - на 8%.

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Цены на квартиры и дома в 2024 году выросли в большинстве городов, в частности в западных и центральных областях Украины. В то же время стоимости снижаются в восточных регионах, а также в Днепре, Сумах, Запорожье и Херсоне. Лидером по росту стоимости 1-, 2- и 3-комнатных квартир стало Ривне.

Как сообщили в "OLX Недвижимость", важнейшим критерием выбора жилья для соискателей недвижимости как при покупке, так и в аренде, является цена. В то же время растет важность новых критериев военного времени: этажности, автономного питания и отопления, а также наличия бомбоубежища.

"Рынок аренды в 2024 году в целом отметился ростом. Вызовы, с которыми столкнулись украинцы - вынужденные переезды, эвакуация, потребность в жилье для военных, смена города из-за работы - стали толчком для развития сегмента. Спрос на долгосрочную аренду вырос на 8,4% (по сравнению с уровнем 2023 года) и на 8% превысил довоенный 2021 год", - говорится в исследовании.

Отмечается, что количество предложений долгосрочной аренды снизилось на 11%, что привело к увеличению медианной стоимости аренды по Украине на 20% по сравнению с 2023 годом. Рост цен наблюдался для всех типов квартир: 1-, 2- и 3-комнатных, в пределах от 18% до 24%. Самая высокая медианная стоимость аренды в Киеве и Ужгороде.

Аналитики OLX отметили, что посуточная аренда в 2024 году выступала одним из драйверов рынка недвижимости, хотя ее доля значительно меньше, чем в сегменте купли-продажи и долгосрочной аренды. За последний год спрос на посуточную аренду вырос на 19,3%.

Киев имеет самую высокую стоимость посуточной аренды квартир и домов. Что касается других областных центров Украины, то наибольший рост стоимости за год произошел в городах вблизи линии фронта: Сумах (+13%), Полтаве (+13%), Черкассах (+11%) и Харькове (+10%).

Интересен тот факт, что в Одессе прирост спроса на посуточную аренду в июне составил рекордных +285%. Несмотря на опасность обстрелов украинцы поехали к морю летом 2024 года.

Рынок недвижимости в Украине - последние новости

В случае новой возможной волны веерных отключений, по предварительной оценке, спрос на первичном рынке может упасть в среднем на 50%. Вместе с тем спрос может вернуться к предыдущим показателям сразу после относительной стабилизации энергетики, считает директор по продажам строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.

По данным опроса "OLX Недвижимость", большинство украинцев не планируют арендовать жилье на период новогодних праздников, а среди тех, кто планирует поездку на Новый год, в основном выбирают Карпаты. Что касается готовности тратить средства на жилье, то 44% респондентов закладывают в бюджет на аренду 2000-5000 грн в день, а еще 44% выбирают варианты до 2000 грн, 11% - от 10 000 гривен.

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