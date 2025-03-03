Стратегия США по достижению мира, похоже, основана на умиротворении Кремля.

Поддержка Украины со стороны США быстро ослабевает, и Европе придется взять эту проблему на себя. Хотя на встрече европейских лидеров принято обязательство продолжать оказывать военную помощь и разработать мирный план, но важны будут именно детали.

Эксперты Bloomberg отметили, что американская мирная стратегия, похоже, сводилась к умиротворению Кремля - обещанию территориальных уступок, пересказу тезисов Владимира Путина и обзывательствам в адрес НАТО. Как именно Белый дом намерен остановить войну, пока неясно. Но Европа должна признать, что у нее есть рычаги влияния на конечный результат.

Несмотря на сокращение запасов, у европейских стран все еще есть оружие, которое они могут передать Украине, - от артиллерийских снарядов до ракет и систем ПВО, а также средства для наращивания оборонно-промышленной базы. Всего 20 миллиардов долларов, распределенных по всему ЕС, могут помочь Киеву защититься от российских атак и выбить лучшие условия.

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Лучшим способом укрепить свою позицию было бы последовать примеру Великобритании и увеличить расходы на оборону как на национальном уровне, так и за счет совместных заимствований. Их должно быть достаточно, чтобы заменить поддержку США - средства, необходимые для транспортировки войск и техники и выполнения ряда функций разведки, наблюдения и рекогносцировки.

Это будет недешево или полически нелегко. По подсчетам Bloomberg, если пять крупнейших европейских стран увеличат расходы на оборону до 4% от ВВП, то в течение следующего десятилетия затраты составят около 270 миллиардов долларов в год.

Но идея о том, что крупнейший в мире экономический блок с совокупным годовым ВВП в 20 триллионов долларов не может позволить себе такие расходы. Освобождение расходов на оборону от установленных ЕС потолков долга способствовало бы увеличению бюджета. Если обусловливать совместные заимствования реформами в практике закупок и скоординировать расходы, то можно добиться менее фрагментарного подхода к обороне Европы.

Лидеры могли бы предотвратить ситуацию, когда отдельные страны покупают дублирующие друг друга оружейные платформы по слишком высокой цене и с минимальной коллективной выгодой. Для этого потребуется решительные шаги со стороны нового правительства Германии, а также более тесные связи в области обороны и безопасности.

Расходы США на оборону превосходят расходы следующих 10 стран с самыми большими военными бюджетами. В то время как оборонные бюджеты НАТО сократились со времен Холодной войны, военные расходы РФ выросли с 2000 года на 227%. В случае с Китаем рост составил 566%.

Украина также попала в список стран с наибольшими расходами на оборону - она находится на 14-й позиции. Замыкает топ мировых лидеров по размеру оборонного бюджета Польша.

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