Запаса ракет, вероятно, у Украины нет.

Украине нужно срочно найти замену зенитным ракетам для американских Patriot, поскольку их запаса в стране, вероятно, нет, а на новые партии, учитывая ухудшение отношений с США, рассчитывать не приходится. Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Акс на страницах Forbes.

Он отмечает, что почти все другие виды вооружения, в которых нуждается Украина, она может производить самостоятельно или получать от европейских союзников, но что касается лучших зенитно-ракетных систем, то среди демократических стран мира США имеют почти монопольное положение в их производстве.

А поскольку президент США Дональд Трамп все больше склоняется к России, то Украина и Европа теперь не могут рассчитывать на стабильную поддержку США, пишет Акс.

Видео дня

Он напоминает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о выделении 2 миллиардов долларов на поставку Украине 5 000 зенитных ракет малой дальности Martlet, которые производит французская компания Thales, а норвежская компания Kongsberg объявила о планах совместного производства в Украине зенитных ракет для батарей NASAMS. Однако, по словам аналитика, ни одна из инициатив не решает проблему ПВО Украины на большие расстояния.

Он пояснил, что если Martlet могут поражать циди на расстоянии до 8 км, NASAMS - до 40 км, то Patriot могут уничтожать вражеские ракеты, роны и даже почти все баллистические ракеты на дистанции более 100 км. Поэтому, считает Акс, европейские страны должны срочно оснастить Украину полностью европейскими системами ПВО класса Patriot.

При этом он называет "лишь один реалистичный вариант". Это комплекс SAMP/T - так называемый "Евро-Патриот", который совместно производят консорциумы MBDA и Eurosam Thales. Украина уже имеет две батареи SAMP/T, но ей нужно значительно больше, а также сотни ракет Aster, которые они используют.

Аналитик отмечает, что ранее Eurosam нужно было почти четыре года от заключения контракта до изготовления и поставки одной ракеты, но консорциум пообещал сократить этот срок до 18 месяцев:

"Но даже это слишком долго, учитывая серьезность трансатлантического кризиса безопасности".

Акс напомнил, что осенью министр обороны Франции Себастьян Лекорню пригрозил утвердить новый французский закон, чтобы ускорить производство ракет. Это давление дало результат, и по состоянию на прошлый год французское правительство ожидало, что MBDA поставит первую партию из 400 ракет Aster (стоимостью 2,2 млрд долларов) до конца года. Париж также планировал передать почти все эти ракеты Украине.

"Итак, больше Aster уже в пути как резерв и потенциальная замена для американских Patriot в Украине. Конечно, украинцам также понадобятся дополнительные пусковые установки и радары SAMP/T. Но процесс постепенного ухода Украины от американских систем ПВО уже начался. И, несомненно, ускорится", - считает военный обозреватель.

Возможное прекращение военной помощи Украине от США: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, администрация Соединенных Штатов рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине после неудачных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Украины Зеленский после провальной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме признал, что Украине будет трудно победить без американской поддержки, но считает Европу готовой продолжать финансировать Киев.

В то же время президент Польши Анджей Дуда после встречи с Трампом заявил, что Украина не выживет в этой войне без помощи США. В то же время он также считает, что "войну надо как-то закончить", но при этом "не позволить России победить".

Вас также могут заинтересовать новости: