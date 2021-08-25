Средняя стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 6,4-9%.

С января по июнь 2021 года в крупнейших городах Украины - Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове - средняя стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 6,4-9%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования вторичного рынка Украины, проведенного Ассоциацией специалистов по недвижимости (риелторов) Украины совместно с Геоинформационным порталом "Увекон".

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Отмечается, что средняя стоимость квартир на вторичном рынке Киева выросла на 7,0% - с 1690,9 долл./кв. м в январе до 1809,8 долл./ кв. м в июне 2021 года.

Самая высокая стоимость квартир зафиксирована в центральных районах столицы: в Печерском средняя цена в июне составила 3065,5 долл./кв. м, в Голосеевском - 1810,5 долл./кв. м, в Шевченковском - 1622,1 долл./кв. м.

Также сообщается, что с начала года средняя стоимость квартир во Львове выросла на 7,2%: с 994,6 долл./кв. м в январе до 1066,0 долл./кв. м по итогам июня.

Самая высокая стоимость квартир зафиксирована в таких районах города: Галицком - 1281,2 долл./кв. м, Франковском-1067,2 долл./кв. м, Лычаковском - 1046,8 долл./кв. м.

Что касается Одессы, с января по июнь средняя стоимость жилья на вторичном рынке здесь выросла на 6,4%: с 936,4 долл./кв. м до 996,6 долл./кв. м. Самая высокая стоимость квартир зафиксирована в таких районах города: Приморском - 1215,1 долл./кв. м, Киевском - 900,1 долл./кв. м.

С начала года стоимость жилья на вторичном рынке Днепра выросла в среднем на 7,0%: с 843,5 долл./кв. м в январе до 902,5 долл./кв. м в июне.

Самые дорогие квартиры предлагались в Соборном (1098,5 долл./кв. м), Центральном (1009,1 долл./ кв. м) и Амур-Нижнеднепровском (902,5 долл./ кв. м) районах города.

В Харькове с начала года средняя стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 9,2%: с 790,2 долл./кв. м в январе до 862,9 долл./кв. м в июне 2021 года.

Самая высокая стоимость квартир наблюдалась в Шевченковском (1074,2 долл./кв. м), Новобаварском (1058,9 долл./кв. м) и Основянском (864,9 долл./ кв. м) районах города.

Удешевление ипотеки в Украине:

В конце января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставленным заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы "Доступная ипотека под 7%".

Объемы ипотечного кредитования в Украине за первое полугодие 2021 года выросли в 2,5 раза по количеству договоров и в 3,4 раза в денежном выражении, по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Автор: Богдан Слуцкий