В июне доля кредитов на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости превысила 90% от всех выданных ипотечных кредитов.

Объемы ипотечного кредитования в Украине за первое полугодие 2021 года выросли в 2,5 раза по количеству договоров и в 3,4 раза в денежном выражении, по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Национального банка, украинские банки за первое полугодие 2021 года выдали 4652 ипотечных кредита на общую сумму более 3,6 млрд грн.

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В частности в июне 2021 года банки выдали 955 ипотечных кредитов на общую сумму 774,6 млн грн, а за второй квартал банками выдано 2839 ипотечных кредитов почти на 2,3 млрд грн.

По данным НБУ, кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости еще больше усилили свое преимущество: в июне их доля превысила 90% от всех выданных ипотечных кредитов как по количеству договоров, так и по денежному объему.

Также сообщается, что рынок ипотечного кредитования в Украине остается очень концентрированным: 90% новых сделок заключили пять самых активных банков.

Средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составляла в июне 17,3% на первичном и 13,2% – на вторичном рынке. За второй квартал ставки снизились соответственно на 0,1 процентных пункта и на 0,7 п. п.

Удешевление ипотеки в Украине:

В конце января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставленным заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы "Доступная ипотека под 7%".

Автор: Екатерина Жирий