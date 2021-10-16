Цены могут увеличиться на 8 гривень за пачку.

В начале следующего года в Украине могут подорожать сигареты - стоимость одной пачки в январе вырастет на 8 гривень. В целом пачка будет стоить не ниже 50 гривень, а к 2023-му цена вырастет на 20 гривень.

Как пишет "Обозреватель", прежде всего изменение цен связано с ежегодным ростом акцизов примерно на 20%. Это предусмотрено обязательствами Украины в Соглашении об ассоциации с ЕС и соответствующим законом.

По словам директора Института социально-экономической трансформации Ильи Несходовского, европейцы, создав подобное условие, не допускают перетока украинских сигарет на рынок ЕС. Эксперт говорит, что, несмотря на отсутствие в законе нормы о подорожании, избежать его не удастся.

Ранее УНИАН писал, что в Украине за год существенно поднялись цены на алкоголь и сигареты. В частности, сигареты с фильтром отечественных марок в июне 2021 года в среднем по Украине продавались по 47,81 гривень за пачку (20 штук), что на 19,5% дороже, чем в прошлом году. Сигареты без фильтра сейчас можно купить в рознице по 42,87 гривень за пачку (дороже на 20,3%).

Также сообщалось, что в Украине будут изменены минимальные розничные цены на алкоголь.

Автор: Юрий Годован