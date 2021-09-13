В Украине будет изменена методика расчета минимальных цен на алкоголь.

В Украине будут изменены минимальные розничные цены на алкоголь.

Проект постановления об утверждении обновленных цен разработан Министерством экономики Украины.

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Предполагается, что документ позволит легальным производителям повысить стоимость продукции до экономически обоснованного уровня.

Кроме того, в ведомстве отметили, что проект также призван детенизировать рынок алкоголя.

"Из-за подорожания сырья и материалов, используемых в отрасли, легальные производители алкогольных напитков без актуализации МРЦ не могут поднять стоимость своего продукта до экономически обоснованного", – рассказали в министерстве.

Минэкономики совместно с Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины прорабатывают алгоритм проведения расчетов МРЦ и изучают возможности его усовершенствования.

"Учитываем влияние всех ключевых индикаторов, в частности, удельный вес объемов производителя на рынке и сравниваем предоставленную информацию по рыночным ценам во избежание манипуляции с данными", – рассказал замминистра экономики Сергей Теленик.

Сейчас документ находится на согласовании с другими органами власти.

Цены на алкоголь и сигареты:

В Украине за 2021 год существенно поднялись цены на алкоголь и сигареты.

Так, пиво отечественного производителя с июня 2020 года по июнь 2021 года прибавило в цене в среднем на 5,7% (до 18,59 гривень за 0,5 литра).

Стоимость водки увеличилась на 1,3% (до 93,31 гривень за 0,5 литра). Столовые вина также прибавили в стоимости на 3,2% (до 69,24 гривень за 0,75 литра).

Сигареты с фильтром отечественных марок в июне 2021 года в среднем по Украине продавались по 47,81 гривень за пачку (20 штук), что на 19,5% дороже, чем в прошлом году. Сигареты без фильтра сейчас можно купить в рознице по 42,87 гривень за пачку (дороже на 20,3%).

Потребительские цены в июне 2021 года против мая 2021 года увеличились в целом на 0,2%. В сравнении с июнем 2020-го - на 9,5%, а по сравнению с декабрем 2020 года - на 6,4%.

15 июля 2021 года в Украине взлетели цены на алкоголь и сигареты.

С зимы по лето 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительская инфляция составила 8,3%.

Автор: Елена Коваленко