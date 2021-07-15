Пиво отечественного производителя с июня 2020 года по июнь 2021 года прибавило в цене в среднем на 5,7%

В Украине за год существенно поднялись цены на алкоголь и сигареты.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, пиво отечественного производителя с июня 2020 года по июнь 2021 года прибавило в цене в среднем на 5,7% (до 18,59 гривень за 0,5 литра).

Стоимость водки увеличилась на 1,3% (до 93,31 гривень за 0,5 литра). Столовые вина также прибавили в стоимости на 3,2% (до 69,24 гривень за 0,75 литра).

Сигареты с фильтром отечественных марок в июне 2021 года в среднем по Украине продавались по 47,81 гривень за пачку (20 штук), что на 19,5% дороже, чем в прошлом году. Сигареты без фильтра сейчас можно купить в рознице по 42,87 гривень за пачку (дороже на 20,3%).

Отмечается, что потребительские цены в июне 2021 года против мая 2021 года увеличились в целом на 0,2%. В сравнении с июнем 2020-го - на 9,5%, а по сравнению с декабрем 2020 года - на 6,4%.

С зимы по лето 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительская инфляция составила 8,3%.

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Потребительская инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

7 июля 2021 года в Минэкономики рассказали, что будет с ценами до конца года.

За январь-июнь 2021 года инфляция составила 6,4%.

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

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Автор: Денис Прядко