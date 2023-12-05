Реестр получателей социальной поддержки готов и постепенно наполняется.

В Украине вскоре будет создана единая социальная система, где будет содержаться вся информация о получателей социальной помощи и виды их выплат.

Как рассказала министр социальной политики Оксана Желнович в интервью "Эспрессо", в ЕСС – единой социальной системе будет видно, какую помощь человек получает и по каким программам.

"Реестр получателей социальной поддержки готов и постепенно наполняется. Переселенцы уже там. Далее следуют лица, получающие субсидии. Далее еще десять помог, которые касаются детей и людей с инвалидностью. Мы постепенно затягиваем в реестр информацию по всем выплатам и услугам, через год-два там будут все украинцы, которые получают социальную помощь", - сказала министр.

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Что касается личного кабинета пользователя в такой системе, по ее словам, пока такого функционала нет, но он планируется - кабинет получателя помощи и социальной услуги.

"И когда человек будет претендовать на услугу, он увидит все возможные варианты. Потому что сейчас люди иногда не осознают, какую помощь и почему именно такую они уже получают, и на какую имеют право. Говорят, например, что пенсия маленькая. Но добавьте еще 2000 гривен субсидии, еще 1000 гривен – надбавка на уход. Возможно, еще какая-то помощь оказывается. И совокупно уже получится заметная сумма. Все должно быть посчитано", - отметила Жолнович.

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В июле 2023 года Кабинет министров сменил порядок назначения выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) с 1 августа и с 1 сентября для определенных категорий переселенцев. В частности, выплаты не будут продолжаться лицам, находящимся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин или вернувшимся в заброшенное место жительства. Кроме того, выплаты не продлевали лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы или осужденным за коллаборационизм.

С 1 сентября выплаты были прекращены тем ВПЛ, которые с момента принятия данного постановления совершали крупные покупки-новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), земельный участок, квартиру, дом на сумму более 100 тыс. грн, а также лицам, имеющим на депозитном более 100 тыс. грн или приобрели иностранную валюту или банковские металлы на общую сумму более 100 тыс. грн.

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