С 1 ноября жизнь украинцев изменится в некоторых аспектах - называем основные изменения.

В ноябре украинцы смогут получать компенсации за разрушенное из-за войны жилье, а переселенцы будут по-новому получать денежную помощь. В поездах появится больше купе только для женщин. Мы рассказали что изменится в Украине с 1 ноября для многих украинцев.

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Коммунальные тарифы в ноябре

Тарифы на коммуналку в ноябре не изменятся. Тариф на свет останется на уровне 2,64 гривен за кВт как минимум до конца года. Тариф на газ до 1 мая 2024 года составит 7,96 гривен за кубометр. Тариф на воду останется неизменным до конца военного положения и будет различаться по областям.

Однако суммы в платежках за коммуналку вырастут, поскольку в октябре большинству украинцам включили отопление.

Субсидии за коммуналку

До конца ноября граждане могут обратиться в ПФУ или на портал Дія за назначением субсидии на коммунальные услуги. Право на субсидию есть у семей, которые тратят на оплату счетов более 15% среднемесячного совокупного дохода семьи. Обратиться за субсидией могут те, у кого изменился состав семьи, кто получил отказ летом.

Для украинцев, которые уже получали субсидию ранее, проведут автоматический перерасчет.

Новый порядок оформления выплат для ВПЛ

С ноября 2023 в Украине упростят порядок оформления выплат для внутренних переселенцев. Теперь для получения финансовой помощи обращаться в ЦПАУ или в Дію нужно только одному члену семьи, а не всем.

Помощь ВПЛ также будет поступать на один банковский счет сразу на всю семью. Сумма выплат ВПЛ не изменится и составит 3 тысячи гривни в месяц для детей и лиц с инвалидностью, и 2 тысячи гривень для всех остальных.

Нововведения касаются только тех, кто обращается за денежной помощью впервые.

Выплаты компенсаций за разрушенное жилье

С 1 ноября украинцам начнут выплачивать компенсации за поврежденное и уничтоженное из-за войны жилье по программе єВідновлення. Люди, которые потеряли дом, смогут получить сертификат на покупку нового жилья аналогичного метража, или деньги на самостоятельное строительство жилья.

На компенсацию имеют право люди, чье жилье:

разрушено из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года;

по результатам оценки комиссии не подлежит восстановлению и ремонту;

размещено на территории, которая не была оккупирована до 24 февраля 2022;

имеет собственника (заявление может подавать человек, имеющий право собственности на жилье).

Подать заявление о компенсации можно на портале Дія. С ноября владельцы разрушенного жилья смогут получить сертификаты на покупку нового дома на не оккупированной территории Украины. Полученное таким образом жилье нельзя будет продать в течение 5 лет.

Поезда с женскими купе

С ноября женских купе станет больше в поездах дальнего следования. Теперь купе только для женщин появятся в рейсах №17/18 Харьков - Ужгород, №29/30 Киев - Ужгород, №3/4 Запорожье - Ужгород и №26/236 Одесса - Рахов. Купить билеты в женский вагон можно будет в мобильном приложении Укрзализныци. Помимо женщин в таких купе могут ездить дети возрастом до 5 лет включительно вне зависимости от возраста.

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