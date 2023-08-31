В сентябре украинцев ждет несколько изменений в образовании и в духовной сфере.

В Украине украинцев ждет несколько изменений в сентябре. В первый осенний месяц начнется учебный год у школьников и студентов, а Православная церковь Украины перейдет на новый церковный календарь. Некоторые переселенцы из зоны боевых действий в сентябре лишатся денежных выплат. Мы подробно рассказали, что изменится в Украине с сентября для Украинцев.

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Новый церковный календарь

1 сентября у православных начинается церковный год. ПЦУ приняла календарную реформу, согласно которой церковь переходит с устаревшего юлианского календаря на современный новоюлианский. При этом каждая парафия будет самостоятельно решать, переходить ли на новый православный календарь сейчас, или подождать с переходом.

Новый церковный календарь подразумевает, что все праздники будут наступать на 13 дней раньше, чем мы привыкли. К примеру, Покрова Пресвятой Богородицы теперь будет отмечаться 1 октября, а не 14 октября, как ранее.

Ранее на новоюлианский календарь уже перешла УГКЦ.

Выплаты для ВПЛ

Внутренние переселенцы, как и ранее, будут получать ежемесячные выплаты по 3000 гривень для детей и людей с инвалидностью, и по 2000 гривень ежемесячно для всех остальных.

При этом некоторые категории переселенцев будут лишены выплат - это люди с высокими доходами. В частности, выплат будут лишены переселенцы, которые после 11 июля 2023 года:

купили земельный участок, дом или квартиру на сумму 100 тыс. гривень и более (кроме жилья, полученного за счет государства);

на сумму 100 тыс. гривень и более (кроме жилья, полученного за счет государства); купили автомобиль , с года выпуска которой прошло 5 лет и менее (за исключением машин для людей с инвалидностью и покупки автомобилей волонтерами для ВСУ);

, с года выпуска которой прошло 5 лет и менее (за исключением машин для людей с инвалидностью и покупки автомобилей волонтерами для ВСУ); имеют депозит в банке на сумму 100 тыс. гривень и более;

на сумму 100 тыс. гривень и более; купили драгоценные металлы или валюту на сумму 100 тыс. гривень и более;

на сумму 100 тыс. гривень и более; являются собственниками жилья вне зоны боевых действий , площадь которого составляет более 13,65 кв. м на одного члена семьи;

, площадь которого составляет более 13,65 кв. м на одного члена семьи; находятся на полном государственном обеспечении в психоневрологическом интернате, детском доме или доме для пожилых людей.

Также выплат будут лишены переселенцы, которые вернулись на прежнее место жительства, откуда ранее уезжали, или отбывают наказание в местах лишения свободы.

Выплаты также не получат переселенцы, которые находятся 30 и более дней подряд за границей без оснований, таких как командировка, стажировка, уход за больным ребенком, лечение и оздоровление. Для продолжения получения выплат нужно предоставить документы о причине выезда из Украины.

Если переселенца лишат выплат, то он получит об этом уведомление от органов социальной защиты. Решение об отмене выплат можно обжаловать.

Начало учебного года 2023-2024

1 сентября у школьников и студентов начинается учебный год, который продлится до 28 июня 2024 года. В зависимости от безопасности региона и наличия бомбоубежища каждое учебное самостоятельно решает, в каком формате проводить обучение.

В 2023-2024 году учебные заведения могут выбрать одну из трех форм обучения:

очная - допускается в заведениях, которые имеют поблизости бомбоубежище, куда педагоги и ученики будут спускаться после объявления воздушной тревоги;

- допускается в заведениях, которые имеют поблизости бомбоубежище, куда педагоги и ученики будут спускаться после объявления воздушной тревоги; смешанная - практические, лабораторные и контрольные работы проводятся в заведении, а учебный процесс - онлайн;

- практические, лабораторные и контрольные работы проводятся в заведении, а учебный процесс - онлайн; дистанционная - обучение онлайн.

Если в школьном укрытии не хватает места для всех детей, то в заведении могут ввести посменное очное обучение.

Если родителей принуждают к определенной форме обучения - они могут подать жалобу в управление образования, на сайте МОН или правительственного портала. Если же в школе вообще нет дистанционного обучения, то родители могут перевести ребенка в любую другую дистанционную школу.

Минобразования назвало примерные даты каникул. Осенние каникулы в Украине рекомендуют провести 23-29 октября, зимние - 23 декабря-7 января, весенние - 25-31 марта, летние каникулы - 29 июня-31 августа.

Также в 2023-2024 учебном году в некоторых украинских школах запустят обновленный предмет "Защита Украины". Как сообщает Министерство образования, в предмете будет "больше практики, актуальных знаний, навыков и жизненно необходимых умений. Именно на это направлено обновление практической составляющей школьной дисциплины Защита Украины".

Тарифы на коммунальные услуги

В сентябре не планируется повышения коммунальных тарифов.

Тарифы на свет в последний раз повышали летом до 2,64 грн/кВт-час. Цену на электричество подняли из-за дорогостоящего восстановления разрушенной обстрелами инфраструктуры. В сентябре цена останется такой же.

Тарифы на газ останутся неизменными до 30 апреля 2024 года. Сейчас цена для бытовых потребителей составляет 7,96 грн/куб м.

Тарифы на воду в сентябре также повышать не будут. Цена определяется отдельно для каждой области.

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