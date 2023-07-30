В августе в Украине изменят правила мобилизации и выдачи повесток, а некоторые категории военнослужащих получат дополнительные денежные вознаграждения. Для предпринимателей вернут довоенные налоги, а некоторые переселенцы останутся без выплат. Мы рассказали, что изменится в Украине с 1 августа в разных сферах жизни.
- Тарифы на коммунальные услуги
- Индексация пенсий
- Выплаты военным с 1 августа
- Новые правила мобилизации
- Новые правила выдачи повесток
- Изменения для ФЛП
- Выплаты ВПЛ
- Новые правила пополнения карт в терминале
Тарифы на коммунальные услуги
В августе не ожидается повышения тарифов на коммуналку.
Тарифы на свет в Украине подняли ещё в июне, когда ввели единый тариф на электричество на уровне 2,64 гривень за кв-час. Украинцы ещё привыкают к новым платежкам, которые в среднем выросли на 250 гривень
Тарифы на воду хотели поднять в среднем на 32% ещё в июле, но Владимир Зеленский раскритиковал это решение. После этого НКРЭКУ заявила, что тарифы на воду в Украине не будут повышать.
Тарифы на газ в августе останутся неизменными - 7,96 гривень за куб. м (с НДС). Нафтогаз Украины сообщает, что такая цена останется как минимум до 30 апреля 2024 года.
Индексация пенсий
В августе не будет плановых повышений пенсии. Однако 24 августа отмечается День независимости Украины, к которому традиционно выплачивают дополнительные выплаты людям с особыми заслугами перед государством. К ним относятся:
- инвалиды войны I, II и III группы;
- участники боевых действий действий Революции достоинства и российско-украинской войны, а также пострадавшие;
- члены семей людей, которые погибли из-за военных действий.
Размер надбавок определяется индивидуально для каждого человека.
Выплаты военным с 1 августа
В августе военнослужащие срочной военной службы будут получать дополнительное вознаграждение в 6000 гривень ежемесячно помимо основной зарплаты. Ранее срочники не получали дополнительных вознаграждений.
Также по 100 тысяч гривень ежемесячно будут начислять бойцам, которые:
- получили ранения во время службы и находятся на стационарном лечении;
- находятся в отпуске в лечебных целях;
- являются пленными, пропавшими без вести, заложниками или интернированными в другие страны;
- погибли во время защиты Родины.
В последних двух случаях выплаты получат ближайшие родственники военных.
Также по 2350 гривень ежемесячно будут выплачивать курсантам высших военных учебных заведений или заведений с военной кафедрой или факультетом.
Военнослужащим, которые занимают инструкторские или руководящие должности в частях, будут выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 15-30 тысяч гривень в зависимости от квалификации.
Новые правила мобилизации
Мобилизация в Украине продолжается до окончания военного положения. Однако с августа не будут подлежать мобилизации мужчины, которые:
- болеют тяжелыми заболеваниями, такими как СПИД, гепатит, туберкулез и т.п.;
- недавно перенесли операцию;
- перенесли операцию с установкой металлоконструкций;
- имеют значительные деформации костей или тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата;
- осуждены во время отбывания и после отбывания наказания за тяжкие преступления.
При этом мужчине стоит иметь документы, которые подтверждают право на отсрочку от мобилизации.
Новые правила выдачи повесток
С 1 августа в Украине будут действовать три вида повесток:
- Повестка для уточнения данных.
- Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии, которая обязывает призывника пройти медобследование. К такой повестке прилагается карта медосмотра военнообязанного.
- Мобилизационное распоряжение. Эту повестку выдают военнообязанному после прохождения ВВК, если он признан годным к службе. При неявке по такой повестке наступает уголовная ответственность.
Также с 1 августа солдаты срочной службы по своему желанию могут перевестись в категорию мобилизованных.
Изменения для ФЛП
На 1 августа запланирована отмена льгот для ФЛП и возврат проверок для игорного бизнеса, финунслуг и подакцизных товаров. В Украине вернут довоенные налоги для ФЛП. Этот законопроект принят в рамках требований Международного валютного фонда. Если Украина их выполнит, то сможет рассчитывать на финансирование от МВФ.
С 1 августа в Украине отменяется единый налог для ФЛП 3 группы в размере 2% от суммы дохода. А для ФЛП 1 и 2 группы вернут обязательную уплату ЕСВ, которую с началом полномасштабной войны отменили.
Предприниматели 3 группы с отменой единого налога смогут самостоятельно выбрать, по какой ставке платить налоги, и подать соответствующие документы до августа. Если они этого не сделают, то будут автоматически переведены на довоенную ставку. А если предприниматель зарегистрировал ФЛП во время войны и выбрал ставку 2%, то его автоматически переведут на ставку 5%.
Для ФЛП, которые работают в прифронтовых территориях и зоне боевых действий, будут послабления. Они смогут платить ЕСВ и единый налог добровольно.
Выплаты ВПЛ
В августе автоматически продлят выплаты переселенцам до 31 января 2024 года. Никакие документы подавать не нужно. Напомним, что детям и переселенцам с инвалидностью выплачивают по 3000 гривни в месяц, а остальным лицам - по 2000 гривень.
С 1 августа отменят выплаты для некоторых категорий беженцев. Деньги не получат переселенцы, которые:
- находятся за границей более 30 дней подряд и не имеют документально подтвержденных обоснованных причин, таких как оздоровление ребенка или уход за больным ребенком, нахождение на лечении, реабилитации, на стажировке или в командировке;
- вернулись на прежнее место жительства, из которого ранее бежали;
- осуждены за коллаборационизм;
- отбывают наказание в месте лишения свободы.
А 1 сентября 2023 года выплаты отменят для переселенцев, которые приобрели автомобиль, с года выпуска которого прошло менее 5 лет, купили жилье или земельный участок на сумму более 100 тыс. гривень (кроме жилья, полученного за государственный счет), имеют банковский счет или купили валюту на сумму более 100 тыс. гривень, а также имеют жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи вне зоны боевых действий.
Новые правила пополнения карт в терминале
С 1 августа Национальный банк ужесточает контроль за внесением наличных на карту. Теперь при пополнении карты через терминал после внесения денег плательщику нужно будет ввести свой номер телефона, а затем подтвердить операцию одноразовым СМС. Только после этого деньги будут начислены на счет. Поэтому для пополнения карты берите с собой телефон.
Сделано это в целях борьбы с незадекларированными доходами граждан. Также номер телефона человека, который совершал операцию, будет указан на квитанции.
Для других операций через терминал, таких как оплата коммуналки и покупка билетов, подтверждение через СМС не требуется.