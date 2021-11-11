Незначительное снижение стоимости возможно лишь в отопительном сезоне.

В Украине на период отопительного сезона может подешеветь аренда жилья в пределах 10%.

Такой неожиданный прогноз озвучил президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита в комментарии "РБК-Украина". По его словам, снижение стоимости может коснуться 20-25% жилья, которое сдается в аренду.

Говоря об итогах октября, эксперт констатировал, что стоимость аренды квартир в городах-миллионниках осталась стабильной. Спрос реализовался и цены сформировались на ближайшие 4-5 месяцев, поясняет он, но все же допускает незначительное снижение в отопительный сезон. Пита поясняет, что это будет зависеть от первоначального размера арендной платы, продолжительности аренды (срок, на который снималась квартира), площади, расположения, возраста дома и стоимости коммунальных услуг.

Читайте такжеКвартирный вопрос. Сколько сейчас стоит жилье и что дальше будет с ценамиВ Ассоциации прогнозируют, что ценовая политика в сегменте аренды жилья будет стабильной до весны следующего года.

"При благоприятных экономических и пандемических условиях увеличение спроса на аренду жилья возможно не раньше марта следующего года. К тому времени любые существенные ценовые сдвиги маловероятны", - говорит он.

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Автор: Юрий Годован