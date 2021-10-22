Спрос на первичную недвижимость в сентябре был самым высоким: 84% претендентов интересовались недвижимостью на первичном рынке и 16% — на вторичном.

Средние цены на квартиры на первичном рынке в Киеве в сентябре 2021 года составили 1271 долл./ кв. м, что на 3,4% выше стоимости в августе.

Как сообщили в группе компаний по предоставлению услуг по поиску и продвижению недвижимости Address Group, непрерывный рост сохраняется уже 5 месяцев.

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"В категории однокомнатных квартир цена выросла на 6,6% (1411 долл./ кв. м), двухкомнатные выросли на 1,5% (1235 долл./ кв. м), медианная цена трехкомнатных квартир составляла 1170 долл./ кв. м., что больше на 2,5%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая динамика свидетельствует о росте инвестиционного спроса на недвижимость и "вымывании" наименее дорогих квартир с рынка. Лидерами по росту цен стали Печерский (10%) и Голосеевский (9%) районы, которые после изменений в характеристике запросов инвесторов являются наиболее привлекательными районами для инвестиций с высокой долей нового строительства.

Спрос на первичную недвижимость в сентябре был самым высоким: 84% претендентов интересовались недвижимостью на первичном рынке и 16% — на вторичном.

При этом медианная цена предложения квартир на вторичном рынке в сентябре в столице составляла 1372 долл./кв. м.

"Уровень медианных цен на наиболее ликвидные 1-комн. и 2-комн. квартиры на вторичном рынке увеличился на 1,8%, тем самым сформировав значительную ценовую разницу из 3-комн. и 4-комн. квартирами. Поскольку показатель в категории многокомнатных квартир уменьшился на 9,3%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цена в районах на квартиры на вторичном рынке со значительным объемом предложения, которые не являются инвестиционно-привлекательными (Дарницкий, Днепровский, Соломенский) снизилась на 6-11%. Значительный рост цен зафиксирован лишь в Оболонском районе столицы.

Цены на жилье в Украине:

В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, цены на жилье выросли на 8,8%. В частности, цены на первичном рынке недвижимости выросли на 6,9%, на вторичном - на 9,8%.

Цены на жилье в Украине в апреле-июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 14%.

За три квартала 2021 года цены на жилую недвижимость в Украине, по сравнению со стоимостью на конец прошлого года, выросли в среднем на 13,8%.

По прогнозам специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины, к концу года стоимость жилья на первичном рынке вырастет на 5-10%, на вторичном - до 7%.

Автор: Богдан Слуцкий