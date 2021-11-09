Спрос на жилье продолжит свое падение, прогнозирует эксперт.

Усиление карантина в Украине еще больше снизит спрос на первичном рынке жилья в крупнейших городах страны.

Такой прогноз озвучил глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита в комментарии сайту UBR.

По его словам, спрос уже снизился - в сентябре-октябре падение составило порядка 15-20%. До конца декабря эта цифра может вырасти до 30%. Падение больше всего коснулось крупных городов страны - Киева и Одессы (15-17%), Львова, Днепра и Харькова (20-22%).

"Несмотря на то, что для вакцинированных граждан фактически не введены ограничения для инвестирования в первичный рынок жилья, активный негативный информационный фон об уровне заболеваемости Covid-19 станет существенным фактором для отсрочки сделок по меньшей мере на 1,5-2 месяца", – говорит эксперт.

Читайте такжеКвартирный вопрос. Сколько сейчас стоит жилье и что дальше будет с ценамиОн также допустил, что новые ограничения повлияют на динамику строительства. Так, в столице временные замедления возможны у 30% объектов, в других крупных городах - от 25% до 35%. Октябрь показал, что далеко не все компании, а лишь их половина, имеют ресурсы для продолжения строительства без привлечения инвестиций.

Эксперт также спрогнозировал, что ввиду сложившихся условий застройщики вряд ли будут поднимать цены. При этом инвесторы, которые полностью оплатит стоимость жилья, смогут даже получить скидку до 10%, отмечает Пита.

По его прогнозу, до конца года стоимость квадратного метра на "первичке" в крупных городах меняться существенно не будет, цены будут колебаться в пределах 0,5%-1%.

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Автор: Юрий Годован