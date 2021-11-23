В нашем государстве воплощена в жизнь реформа по демонополизации спиртовой отрасли, утверждают в Фонде госимущества.

Фонд государственного имущества с октября 2020 года на аукционах продал 30 спиртовых предприятий за более чем 1,7 млрд грн.

По словам заместителя председателя Фонд госимущества Тараса Елейко, уже сегодня можно говорить, что реформа по демонополизации спиртовой отрасли в Украине состоялась.

"На прозрачных аукционах приватизировано 30 спиртовых предприятий на сумму более 1,7 млрд грн, 1,05 млрд грн из которых уже оплачено инвесторами в государственный бюджет, еще 37 млн – поступившие в качестве пени и гарантийных взносов за отказ от результатов аукциона. Эта реформа – мощный стимул для развития всей отрасли", – цитирует Елейко пресс-служба Фонда.

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Также отмечается, что в ближайшее время должны состояться следующие аукционы по приватизации спиртовых заводов – Узловского, Тростянецкого и Уладовского.

Напомним, в 2020 году Фонд госимущества провел 20 успешных аукционов по приватизации спиртзаводов.

3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.

Монополистом в спиртовой отрасли Украины было государственное предприятие "Укрспирт", созданное в 2010 году. Правительство планировало завершить приватизацию "Укрспирта" до 1 июля 2021 года, выставив на продажу более 40 заводов.

Автор: Дмитрий Шварц