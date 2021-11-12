Фонд государственного имущества Украины во время приватизационного аукциона продал единый имущественный комплекс государственного предприятия "Электронмаш" за 970 млн грн.
Как сообщает корреспондент УНИАН, участие в аукционе приняли 22 участника, а победителем стало общество с ограниченной ответственностью "Лортен Групп".
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Победитель предложил за объект 970 миллионов гривень и 1 копейку, тогда как предложение другого участника, ООО "Стрим капитал", составляло ровно 970 млн грн.
Стартовая цена объекта была 66,74 млн грн.
"Электронмаш":
Государственное предприятие "Электронмаш" расположено в городе Киеве по адресу Кольцевая дорога, 4. В единый имущественный комплекс предприятия вошли 37 единиц недвижимого имущества, 32 транспортных средства, а также земельные участки площадью 18,6617 га.