Стартовая цена объекта составляла 66,74 млн грн.

Фонд государственного имущества Украины во время приватизационного аукциона продал единый имущественный комплекс государственного предприятия "Электронмаш" за 970 млн грн.

Как сообщает корреспондент УНИАН, участие в аукционе приняли 22 участника, а победителем стало общество с ограниченной ответственностью "Лортен Групп".

Читайте такжеЗавод "Большевик" в Киеве продали за 1,43 миллиарда гривень

Победитель предложил за объект 970 миллионов гривень и 1 копейку, тогда как предложение другого участника, ООО "Стрим капитал", составляло ровно 970 млн грн.

Стартовая цена объекта была 66,74 млн грн.

"Электронмаш":

Государственное предприятие "Электронмаш" расположено в городе Киеве по адресу Кольцевая дорога, 4. В единый имущественный комплекс предприятия вошли 37 единиц недвижимого имущества, 32 транспортных средства, а также земельные участки площадью 18,6617 га.

Автор: Дмитрий Шварц