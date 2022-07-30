Верховная Рада приняла закон об упрощении приватизации и содействии релокации бизнеса.

Малую приватизацию государственных предприятий нужно разрешать именно сейчас, потому что большое количество бизнеса и предприятий перемещается в более безопасные регионы.

Об этом сообщила председатель политической партии "Слуга народа", народный депутат Украины Елена Шуляк в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос о том, насколько эффективным в условиях военного положения будет проголосованный парламентом законопроект об упрощении приватизации и содействии в релокации бизнеса.

Народный депутат отметила, что малая приватизация уместна в условиях военного положения, учитывая то, что очень много предприятий именно сейчас переезжает из центральной и других областей в западные регионы страны.

"Если взять статистику и посмотреть, сколько у государства вообще государственных предприятий, то их почти 4 тыс., из них почти половина на сегодня не работает. Учитывая то, что осуществляется релокация предприятий в западную часть нашей страны, возможно именно такие (государственные - УНИАН) предприятия и пригодятся для размещения нового бизнеса и для новых промышленных площадок", - сказала Шуляк.

Она отметила, что в рамках малой приватизации речь идет о небольших государственных предприятиях, в частности, заброшенных старых заводах и предприятиях сельскохозяйственного назначения, которые уже давно не работают и за ними уже числятся огромные долги для государства.

"Даже если посмотреть на финансовую отчетность, у нас на сегодня есть лишь данные за 2020 год, то такие предприятия принесли государству ущерб более чем 50 млрд грн. Поэтому от них, если есть спрос, надо как можно быстрее избавляться", - подчеркнула Шуляк.

Народный депутат добавила, что нужно давать возможность бизнесу развиваться, занимать эти промышленные площадки, рассматривая возможность их нового перезапуска и использования для релокованных предприятий.

"Если мы говорим о релокации, то очень сложно найти подходящую площадку, чтобы она была удобно расположена, чтобы там были подъездные пути и налаженное транспортное сообщение. Поэтому, я надеюсь, что среди этих 4 тыс. предприятий государственных найдутся те, что будут интересны украинскому бизнесу, который переезжает сейчас", - отметила Шуляк.

Она также отметила, что в проголосованном парламентом законопроекте речь идет именно о малой приватизации предприятий, которую не нужно путать с большой приватизацией. Большая приватизация - это когда предприятие может стоить более 250 млн грн.

"Как раз такая (большая – УНИАН) приватизация, она этим законом запрещена. Она будет только после того, когда будет наша победа, когда закончится война и крупные предприятия можно будет выставлять на приватизацию", - подчеркнула Шуляк.

Как сообщал УНИАН, 28 июля Верховная Рада 233 голосами приняла во втором чтении и в целом законопроект №7451, который ускоряет приватизацию и способствует релокации бизнеса и экономическому восстановлению государства.

Предполагается, что процедуры продажи госимущества отныне станут быстрее, прозрачнее, и, соответственно, удобнее для бизнеса.

Благодаря обновленным законодательным нормам, аграрии смогут приобрести и модернизировать не функционирующие государственные спиртовые заводы и комбинаты хлебопродуктов. Это позволит частично решить вопрос хранения и переработки зерна и создания продукта с добавленной стоимостью.

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