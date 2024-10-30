Европе и США пора закрутить финансовые гайки на России и ускорить прекращение войны.

У российской власти заканчивается пространство для маневров в финансовой сфере. У Запада появился шанс приблизить окончание войны в Украине, закрыв лазейки в санкциях, которые позволяют Москве зарабатывать.

Старший научный сотрудник Фонда защиты демократий Питер Доран в своей статье для Politico пишет, что планы Владимира Путина по расходам на 2025 год показывает, что Кремль намерен потратить на оборону 145 миллиардов долларов из примерно 436 миллиардов долларов госрасходов. Это составляет более 6,3% от ВВП России, что является самым высоким уровнем расходов со времен Холодной войны.

При этом он указал, что по всему годовому бюджету разбросаны дополнительные выплаты, связанные с войной, включая:

Видео дня

зарплату, которую Москва платит рабочим в незаконно оккупированных регионах Украины;

медицинское обслуживание раненых солдат;

разбор завалов;

ремонт инфраструктуры и нераскрытые "секретные" расходы.

Доран указал, что реальная нагрузка на российскую экономику приближается к поразительным 10% ВВП.

Проблема российского бюджета в том, что правительство не получает достаточно денег, чтобы покрыть расходы, связанные с войной. Кремль вынужден работать с дефицитом, который в 2023 году около 34 миллиардов долларов.

Из-за санкций Москва не может сбалансировать финансовую отчетность за счет международных заимствований и вынуждена платить внутренним кредиторам по запредельным процентным ставкам - до 16% по 10-летним облигациям. Кроме того, власти опустошают Фонд национального благосостояния, который был припасен на "черный день".

В нормальных условиях ФНБ России имеет две цели - хранить избыточные налоговые поступления в хорошие времена и страховать от низких цен на нефть, когда все плохо. Но в последнее время Кремль истощает средства фонда, чтобы оплатить войну. В 2021 году его ликвидность составляла 117 миллиардов долларов, а сегодня - всего 55 миллиардов долларов.

После того, как ФНБ опустеет, Москве придется пойти на непопулярные шаги, которые несут риски для стабильности режима:

повышение налогов, в том числе российской элите;

увеличение объемов заимствований;

эмиссия рубля;

сокращение социальных субсидий и выплат, которые помогают контролировать население.

Для Европы и США это возможность еще сильнее надаваить на РФ. По словам эксперта, самый быстрый способ сделать это - снизить верхнюю границу цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель и ужесточить санкции против незаконных покупателей в Китае, Индии и Турции, Европе и США. Ведь в нынешних правилах, установленных Западом, Москва нашла лазейку и активно ею использует, что позволяет ей зарабатывать.

Ежемесячно Москва получает от продаж энергоносителей около 9 миллиардов долларов в виде налоговых поступлений, в том числе около 1 миллиарда долларов от ЕС.

ЕС финансирует Россию - последние новости

В 2023 году Россия заработала 1 миллиард евро от покупки топлива Евросоюзом - простая лазейка в запрете ЕС на российскую нефть позволила московскому топливу поступать в блок через иностранные нефтеперерабатывающие заводы. Речь идет о продаже примерно 35 миллионов баррелей рафинированного топлива.

Аналитики посчитали, что страны ЕС оплатили 1,5 года войны против Украины, покупая российские энергоносители. По состоянию на 19 октября 2024 года общая стоимость энергетического импорта ЕС из России составляет 204 миллиарда евро, а ежедневные расходы Москвы на войну - 36,6 миллиона евро.

Вас также могут заинтересовать новости: