В Одесском морском порту обнаружили металл русских предпринимателей на 93 млн грн, который следовал транзитом.
Об этом сообщают в пресс-службе Государственного бюро расследований.
Отмечается, что сотрудники ГБР в ходе оперативных мероприятий обнаружили и изъяли в порту имущество российских коммерсантов, которое следовало транзитом через Украину. Стоимость металлических заготовок - более 93 млн грн.
ГБР обратилось к руководству Одесской областной военно-гражданской администрации с инициативой о принудительном изъятии продукции и передаче ее на нужды ВСУ.
Ранее сообщалось, что британское правительство собирается временно национализировать местное подразделение "Газпрома".