ГБР обратилось к руководству Одесской областной военно-гражданской администрации с инициативой о принудительном изъятии продукции.

В Одесском морском порту обнаружили металл русских предпринимателей на 93 млн грн, который следовал транзитом.

Об этом сообщают в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Отмечается, что сотрудники ГБР в ходе оперативных мероприятий обнаружили и изъяли в порту имущество российских коммерсантов, которое следовало транзитом через Украину. Стоимость металлических заготовок - более 93 млн грн.

ГБР обратилось к руководству Одесской областной военно-гражданской администрации с инициативой о принудительном изъятии продукции и передаче ее на нужды ВСУ.

Ранее сообщалось, что британское правительство собирается временно национализировать местное подразделение "Газпрома".

Вас также могут заинтересовать новости: