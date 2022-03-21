Очередное последствие полномасштабного вторжения России в Украину.

Британское правительство собирается временно национализировать местное подразделение "Газпрома". Оно называется Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd и обслуживает примерно 30 тысяч бизнес-клиентов.

Информацией поделилось издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По сведениям портала, подготовления правительства свидетельствуют, что компания ощущает давление из-за войны в Украине. Энергетические фирмы все чаще отворачиваются от "Газпрома" и не проводят закупки. Лишь несколько европейских компаний продолжают сотрудничать с российским поставщиком газа на внебиржевом рынке.

Gazprom Marketing & Trading в 2020 году обеспечивало пятую часть газа в Великобритании. Дочернее подразделение "Газпрома" управляется из офисов в Манчестере и Лондоне, однако никто из членов компании не смог дать Bloomberg комментарии касательно сложившейся ситуации.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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