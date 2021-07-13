Аренда однокомнатной квартиры в Киеве стоит около 11,8 тысячи гривень в месяц.

В Киеве за год аренда квартир подорожала почти на треть.

Об этом сообщает Центр экономической стратегии в Facebook.

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Как изменились цены на аренду за последнюю неделю:

аренда однокомнатных квартир подорожала на 6,6%;

аренда двухкомнатных квартир подорожала на 4%;

аренда трехкомнатных квартир подорожала на 6%.

Как изменилась цена на аренду за год:

однокомнатные квартиры подорожали на 13% по сравнению с июлем 2020 года;

двухкомнатные квартиры подорожали на 25%;

трехкомнатные квартиры подорожали на 27%.

Средние цены на аренду в Киеве:

аренда однокомнатной квартиры - 11,8 тыс. грн;,

аренда двухкомнатной квартиры - 19,9 тыс. грн;

аренда трехкомнатной квартиры - 37,2 тыс. грн.

Цены на строительные работы в Украине

Согласно данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-мае 2021 года по сравнению с январем-маем 2020 года, выросли на 14,2%.

В то же время, строительные предприятия Украины в январе-мае 2021 года сократили объемы работ по сравнению с январем-маем 2020 года, на 6,1% - до 54,4 млрд грн.

Влияние налогов на стоимость жилья

В Министерстве финансов отмечают, что налоги не имеют прямого влияния на стоимость жилья, которая формируется в большинстве случаев за счет спроса на рынке.

Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Верховная Рада одобрила этот законопроект в первом чтении.

8 июля 2021 года президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе заявил о том, что после принятия скандального “ресурного” законопроекта (№5600), которым предполагается отмена льготы по НДС на операции по продаже жилья на вторичном рынке, цены на квартиры вырастут в два раза.

Ипотека под обещанные 7%

27 января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы "Доступная ипотека под 7%".

1 марта первые два украинца воспользовались государственной программой "Доступная ипотека под 7%".

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Автор: Елена Коваленко