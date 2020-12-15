В ближайших планах женской деловой палаты Украины проведение женских деловых форумов, международные бизнес-ассамблей, коллективных дискуссий, бизнес-завтраков.

В Киеве начала работу Женская Деловая Палата Украины (ЖДПУ) – первое всеукраинское сообщество представительниц бизнеса страны. Задачей ЖДПУ является объединение представительниц бизнеса, образования и культуры для поддержки, обучения и профессионального развития ее участниц. Сегодня в состав женской деловой палаты Украины вошли 190 участниц из 12 областей Украины, работает 10 отраслевых комитетов. И это только начало.

Ключевыми задачами нового образования является содействие развитию экономических возможностей женщин, развитие женского предпринимательства и карьеры, защита трудовых прав женщин. Для каждого из ее участников важным является получение надежных партнеров для успешного осуществления своих дальнейших бизнес-процессов.

Именно поэтому в ближайших планах женской деловой палаты Украины проведение женских деловых форумов, международные бизнес-ассамблей, коллективных дискуссий, бизнес-завтраков. Для обучения участниц Палата будет устраивать индивидуальные консультации, бизнес-игры и тренинги.

"Наша ключевая идея - развитие через объединение. Мы объединяем интересы деловых леди и делаем их движущей женской бизнес-силой страны. Такие планы есть и мы делаем еще один шаг навстречу ее реализации. Работаем на общеукраинском уровне, на региональных уровнях, с иностранными бизнес-ассоциациями и организациями, международными компаниями и институтами поддержки бизнеса”, заявила Наталья Карпенчук-Конопацкая, президент ЖДПУ.

Среди задекларированных ценностей нового объединения – гендерное равенство, развитие, профессионализм и социальная ответственность. Под эгидой Женской деловой палаты Украины будут проводиться международные конференции и семинары, обмен опытом в продвижении собственного бизнеса, а также неформальные встречи — в частности по темам истории украинской культуры, традиций, обмен опытом в ведении бизнеса.

"Очень приятно наблюдать, когда региональный проект выходит на национальный уровень. Этот проект выполняет благородную функцию не только через активное участие женщин, имеющих профессиональные достижения и успехи. Он дает возможность перейти им к статусу активной бизнес-вумен, к статусу активного участника социальной жизни в Украине. Поэтому радуемся, что открылось представительство палаты в Киеве. ТПП Украины готова поддерживать этот проект и в других регионах», - подчеркнул Михаил Непран, вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины.

Справка: Женская Деловая Палата Украины (ЖДПУ) инициирована Комитетом по развитию женского предпринимательства при Львовской торгово-промышленной палате в сентябре 2019 года. По состоянию на 21 октября 2020 года насчитывает 190 членов из 12 областей Украины, работает 10 отраслевых комитетов.

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Автор: УНИАН