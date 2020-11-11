Для поддержки бизнеса, по словам премьера, правительство готово возобновить и расширить несколько программ.

Кабмин готов поддержать предпринимателей, пока продлится усиленный карантин выходного дня.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на странице в Facebook.

"Правительство готово подставить плечо, чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня. Мы понимаем, что любые ограничительные меры влияют на работу части бизнеса", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, 11 ноября на заседании Кабинета министров будут рассмотрены изменения в постановление №641, которые предусматривают усиленный карантин выходного дня.

В частности, для поддержки бизнеса, по словам Шмыгаля, правительство готово возобновить и расширить следующие программы поддержки:

компенсация части зарплат рабочих в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 тысяч рабочих мест;

выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавших весной этого года;

вместе с Торгово-промышленной палатой прорабатываем механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня.

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"Правительство после консультации с бизнесом и экспертами выбрало такую модель карантинных мероприятий, которая обеспечит функционирование экономики и не допустит перегрузки медицинской системы", - добавил Шмигаль.

Карантин выходного дня: что известно

9 ноября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время правительство примет решение о применении более жестких карантинных мер в выходные дни.

Так, Минздрав предлагает установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины и запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.

Также предполагается рекомендовать субъектам хозяйствования ввести отдельное время для обслуживания лиц старше 60 лет.

Кроме того, Минздрав предлагает в "красных зонах" эпидопасности разрешить работать магазинам, но с 07:00 до 20:00, при этом, чтобы количество посетителей было 1 на 20 квадратных метров.

Карантин выходного дня может быть введен в Украине с 14 ноября.

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Автор: Александр Топчий