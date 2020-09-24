Компенсацию получат собственники жилья на контролируемой территории.

Жителям Донбасса будет предоставлена компенсация за разрушенное жилье, которое находится на контролируемой Украиной территории.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий опубликовало подробную инструкцию для желающих получить компенсацию.

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Кто получит компенсацию

Компенсацию будут предоставлять пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемой правительством территории, и которое было разрушено после 14 апреля 2014 года.

Размер компенсации

Размер компенсации будет определяться по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, но не более 300 тысяч гривен.

Какие документы будут нужны

Необходимо подать пакет документов в орган местного самоуправления/военно-гражданской администрации (ОМС/ВГА) или центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) по месту расположения разрушенного жилья:

копию документа с данными о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов;

нотариально заверенные копии документов, подтверждающие наличие права собственности у пострадавшего на жилье на момент подачи заявления.

заявление о проведении обследования жилья по форме;

копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины;

Как долго ждать

В течение 5 календарных дней с момента поступления заявления заявителю должны будут дать ответ о решении и дате проведения обследования (которое осуществляется в срок не более 30 календарных дней с момента принятия такого решения).

По желанию гражданин может присоединиться к работе комиссии по обследованию, предоставлять объяснения, добавлять другие необходимые документы и/или информацию, осуществлять фото- и видеофиксацию обследования жилья.

При наличии соответствующих оснований заявитель должен получить в течение 3 рабочих дней после проведения обследования от ОМС/ ВГА акт о проведении обследования и справку о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

Прекращение права собственности

После этого гражданин может самостоятельно зарегистрировать в Государственном реестре прав на недвижимое имущество прекращение права собственности на его разрушенное жилье, подав в госрегистратор акт обследования жилья и документ, удостоверяющий право собственности на объект недвижимого имущества.

Второй пакет документов

Также необходимо будет подать второй пакет документов в ОМС/ВГ или ЦПАУ по месту нахождения разрушенного жилья. В него входит:

копия акта обследования жилья;

информационная справка (выписка) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о прекращении права собственности на жилье в связи с его уничтожением.

заявление о выплате денежной компенсации (в заявлении указываются реквизиты банковской карты, на которую перечисляется компенсация, и отмечается, что заявитель не обращался за выплатой к другим ОМС/ВГА)

копия справки о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации;

После этого заявитель должен получить в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения его копию с указанием размера денежной компенсации или отказ в ее выплате.

"В случае принятия положительного решения комиссией по выплате компенсации, получить ее на банковский счет в течение 5 рабочих дней с момента поступления бюджетных средств региональным органам социальной защиты населения", - отмечают в Кабмине.

25 миллионов гривень

22 сентября 2020 года Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий попросило выделить 25 млн грн из государственного бюджета для обеспечения внутренне перемещенных лиц временным жильем в 2021 году.

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Автор: УНИАН