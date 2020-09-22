Украина входит в десятку стран мира с наибольшим количеством внутренне перемещенных лиц.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий просит выделить 25 млн грн из государственного бюджета для обеспечения внутренне перемещенных лиц временным жильем в 2021 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления социально-гуманитарной политики и внутренне перемещенных лиц Минреинтеграции Ирина Калупаха.

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Она рассказала, что, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украина входит в десятку стран мира с наибольшим количеством внутренне перемещенных лиц.

"Мы видим, что в новых местах проживания ВПЛ трудно найти работу и жилье. Особенно трудно найти работу женщинам, имеющим детей, которые нуждаются в местах в дошкольных учебных заведениях. То есть проблема трудоустройства стоит очень остро. В том числе и потому, что многие ВПЛ работали на предприятиях в горнодобывающей промышленности в Донецкой и Луганской областях, и на остальной территории Украины мы не можем обеспечить такими же местами трудоустройства", - отметила Калупаха.

По ее словам, в то же время положительным является то, что количество внутренних переселенцев, которые проживают на одном и том же месте в течение последних трех лет и считают себя интегрированными в новую громаду, ежегодно растет.

Специальные программы

Представительница Минреинтеграции также рассказала, что в Украине введен ряд программ, направленных на обеспечение внутренних переселенцев жильем.

"Одной из этих программ, которой непосредственно занимается Минреинтеграции, является субвенция местным громадам на приобретение временного жилья для ВПЛ. С начала реализации этой программы в 2017 году и по 2019 год временным жильем обеспечено более 800 ВПЛ, в 2020 году мы планируем обеспечить еще 260", - рассказала она.

Калупаха также добавила, что в этом году на эту программу из государственного бюджета было выделено 20 млн грн. "На 2021 год в проекте закона о госбюджете мы заложили 25 млн грн. Мы надеемся, что такое предложение поддержат правительство и Верховная Рада и мы сможем стать еще на шаг ближе к решению жилищной проблемы ВПЛ", - подчеркнула она.

"На 2021 год в проекте закона о госбюджете мы заложили 25 млн грн. Мы надеемся, что такое предложение поддержат правительство и Верховная Рада и мы сможем стать еще на шаг ближе к решению жилищной проблемы ВПЛ", - сказала Калупаха

Компенсация за разрушенное жилье

По словам Калупахи, в этом году правительством была впервые предусмотрена компенсация лицам, жилье которых было разрушено в результате агрессии России на Донбассе. "Сейчас мы готовим все сопроводительные документы, которые позволят нам реализовывать эту программу, и будем переходить к ее реализации. В 2020 году на эту программу предусмотрено 20 млн грн", - уточнила чиновница.

"Мы готовим все сопроводительные документы, которые позволят нам реализовывать эту программу, и будем переходить к ее реализации", - отметила Калупаха

Особенности госбюджета 2021

14 сентября 2020 года Кабмин утвердил проект госбюджета-2021.

Министерство финансов подготовило проект государственного бюджета на 2021 год на основе Прогноза экономического и социального развития на 2021-2024 годы, разработанного Министерством экономразвития в рамках нового прогнозного цикла и утвержденного на заседании правительства в июле.

Как сказано в обновленном макропрогнозе, в 2021 году рост валового внутреннего продукта Украины составит 4,6%, уровень инфляции в декабре 2021 года составит 7,3% по сравнению с декабрем 2020 года.

В среднем, по сравнению с 2020 годом уровень инфляции в 2021 году прогнозируется на уровне 8,1%. Среднемесячная зарплата в Украине в 2021 году должна составить 13632 грн. Экспорт украинских товаров в 2021 году прогнозируется на уровне 60,175 млрд долл., при этом импорт в 2021 году составит 70,591 млрд долл.

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Автор: Антонина Доломанжи