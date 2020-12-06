По его словам, программа предусматривает не только государственный сектор финансирования. Значительная ее часть - это привлечение иностранных инвестиций.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский выразил надежду, что правительство утвердит концепцию общегосударственной космической программы уже в этом году.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

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"Мы ее сейчас внесли. Я думаю, что в этом году мы примем концепцию. И сразу же тогда будем согласовывать общегосударственную программу. Надеюсь, если реально смотреть, в начале следующего года мы выйдем на Верховную Раду. Это же программа, которая утверждается Верховной Радой", - сказал Уруский.

По его словам, программа предусматривает не только государственный сектор финансирования. Значительная ее часть - это привлечение иностранных инвестиций.

"Надо в этом контексте работать. Но сегмент дистанционного зондирования Земли и научный сегмент должны оставаться на государственном уровне. Я сторонник того, чтобы это мы финансировали за счет государственных средств. А вот спутниковая связь, навигация, ракетоносители различного базирования, старта, имеется в виду наземного или воздушного, - это исключительно за счет коммерческих проектов должно осуществляться", - добавил Уруский.

Закон о регулировании космической деятельности

29 октября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственном регулировании космической деятельности» № 143-IX.

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Автор: Светлана Закелова