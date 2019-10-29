Зеленский подписал закон о регулировании космической деятельности

Отмечается, что закон создает условия для развития отечественной космической отрасли, повышения ее инвестиционной привлекательности, формирования конкурентной среды для субъектов космической деятельности различных форм собственности.

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственном регулировании космической деятельности» № 143-IX.

Об этом сообщает пресс-служба глав государства.

Отмечается, что закон, принятый парламентом 2 октября, создает условия для развития отечественной космической отрасли, повышения ее инвестиционной привлекательности, формирования конкурентной среды для субъектов космической деятельности различных форм собственности.

Так, документ предусматривает, что субъектами космической деятельности могут быть предприятия, учреждения и организации любой формы собственности и организационно-правовой формы.

Закон также определяет основные принципы космической деятельности в Украине, в частности: государственная поддержка коммерциализации космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль страны; открытие космоса для граждан и юридических лиц и возможность свободно исследовать и использовать космос, включая использование космического пространства и ресурсов, содержащихся в нем, эволюционное развитие и последовательность реформирования государственной политики в области исследования и использования космического пространства; эффективное использование научно-технического потенциала Украины, возможностей, которые предоставляет космическая деятельность, в интересах национальной экономики, науки, безопасности государства и в коммерческих целях; содействие международному сотрудничеству, сохранение и развитие имеющихся международных связей в космической отрасли с учетом национальных интересов.

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Согласно закону, субъекты космической деятельности Украины частной формы собственности, которые намерены осуществлять космическую деятельность, должны подать центральному органу исполнительной власти, обеспечивающему формирование и реализацию государственной политики в сфере космической деятельности, декларацию об осуществлении хозяйственной деятельности в сфере космической деятельности. Порядок представления такой декларации устанавливает Кабинет министров.

Закон также предусматривает, что осуществление отдельных видов космической деятельности осуществляется на основании разрешения. Разрешения предоставляются на осуществление таких видов космической деятельности: испытания (кроме компьютерных) ракет-носителей, включительно с их агрегатами и составляющими частями, и космических аппаратов; запуски ракет-носителей и/или космических аппаратов; управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве; возвращение космических аппаратов и/или их составляющих частей, возвращающихся с околоземной орбиты или космического пространства на Землю.

Документ устанавливает, что выдача (отказ в выдаче, переоформление, аннулирование) разрешения на осуществление отдельных видов космической деятельности осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере космической деятельности на безвозмездной основе в соответствии с этим законом.

Подавать заявление на получение (переоформление, аннулирование) разрешения можно в бумажной или электронной форме по выбору заявителя в порядке, установленном законом «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности».

Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.