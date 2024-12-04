Ожидается, что все средства займа для Украины будут на безвозвратной основе.

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение между Украиной и Европейским Союзом по привлечению до 35 млрд евро макрофинансовой помощи (MFA).

Как сообщила пресс-служба Минфина, подписантом от Украины также выступает Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный, от ЕС - вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис.

Отмечается, что средства являются частью инициативы G7 по механизму дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины.

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При этом окончательный объем MFA будет определен после утверждения суммы кредитов всех сторон инициативы. Учитывая предложенное финансирование США в 20 млрд долларов, макрофинансовая помощь от ЕС может составлять 18 млрд евро.

"Погашение займа будет происходить исключительно за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов РФ в ЕС. Таким образом, ожидается, что все средства MFA для Украины будут на безвозвратной основе. Внутренние финансовые ресурсы не будут направляться на погашение", - подчеркнули в министерстве.

Среди направлений, на которые планируется потратить средства, макрофинансовая стабильность, государственные предприятия, государственное управление, энергетика, верховенство права и борьба с коррупцией, оборонная промышленность.

Макрофинансовая помощь Украине

22 октября Европейский парламент поддержал резолюцию о создании Механизма кредитного сотрудничества с Украиной и предоставлении исключительной макрофинансовой помощи. Этим решением ЕС выделяет Украине 35 млрд евро в качестве вклада в инициативы G7 с последующим погашением за счет замороженных активов РФ.

23 октября Совет Европейского Союза окончательно утвердил пакет финансовой помощи Украине в форме займа 35 млрд евро.

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