Нью-Дели все же надеется на дружеские связи Трампа и Моди.

Президент США Дональд Трамп заявил, что со 2 апреля в отношении Индии введут пошлины, хотя официальные лица в Нью-Дели пытаются умиротворить Вашингтон, снижая торговые барьеры.

"Индия - одна из стран с самыми высокими пошлинами в мире", - заявил Трамп в среду в интервью консервативному СМИ Breitbart News. "Я полагаю, что они, вероятно, собираются существенно снизить эти пошлины, но 2 апреля мы применим к ним те же пошлины, что они применяют к нам".

Издание Bloomberg пишет, что министр торговли Индии Пиюш Гоял, заявил, что у него состоялась "перспективная дискуссия" с официальными лицами Трампа по поводу торговой сделки, которую обе стороны надеются заключить к осени.

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В последние недели Индия снизила пошлины на импорт бурбона и дорогих мотоциклов, а также согласилась закупать у США больше энергоресурсов и оружия. Официальные лица в Нью-Дели обсуждают снижение пошлин и на ряд других товаров, включая автомобили, некоторые сельскохозяйственные продукты и химикаты.

Индия также рассчитывает на дружеские связи, которые премьер-министр Нарендра Моди и Трамп налаживали на протяжении многих лет. Индийский премьер-министр стал одним из первых иностранных лидеров, посетивших Трампа после его возвращения в Белый дом.

В интервью Breitbart News Трамп сказал, что у него "очень хорошие отношения" с Индией, но подчеркнул свою "проблему" с пошлинами страны.

Пошлины Трампа – главные новости

Президент США Дональд Трамп одним из первых распоряжений ввел пошлины в отношении Китая, Канады и Мексики, но отложил введение двух последних на месяц после того, как страны взяли на себя обязательства по обеспечению безопасности границ.

Позже американский лидер анонсировал введение новых пошлин в адрес стран, которые облагают американские товары более высокими пошлинами.

При этом власти Индии пытаются избежать огромных пошлин, которыми пригрозили в Вашингтоне. В Нью-Дели согласились увеличить импорт американской нефти и газа, чтобы сократить торговый дисбаланс между двумя.

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