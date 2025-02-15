Увеличение закупки энергоносителей может сократить дисбаланс импорта.

Власти Индии пытаются избежать огромных пошлин, которыми пригрозили в Вашингтоне. В Нью-Дели согласились увеличить импорт американской нефти и газа, чтобы сократить торговый дисбаланс между двумя.

"Я думаю, что мы приобрели энергоносители из США на сумму около 15 миллиардов долларов", - цитирует министра иностранных дел Индии Викрам Мисри издание Bloomberg. "Существует большая вероятность того, что эта цифра возрастет до 25 миллиардов долларов".

По его словам, "вполне возможно, что увеличение закупок энергоносителей повлияет на дефицит между Индией и США".

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Государственные компании заявили, что будут покупать больше американской нефти и СПГ. Indian Oil Corp. ведет переговоры с Cheniere Energy Inc. о заключении долгосрочного договора о поставках СПГ. По словам председателя совета директоров компании Сандипа Гупты, компания Gail India Ltd также намерена купить доли в предприятии по сжижению газа в США.

В совместном заявлении лидеров Моди и Трамп пообещали поднять торговлю энергоресурсами, "утвердить США в качестве ведущего поставщика сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в Индию" и увеличить инвестиции в инфраструктуру углеводородов.

В 2021 году Индия была главным покупателем американской нефти, поставляя около 406 000 баррелей в день и составляя 14,5% от общего объема экспорта США, согласно данным Kpler. Однако с тех пор этот показатель снизился. За первые 11 месяцев 2024 года на США приходилось менее 5% всего индийского импорта, поскольку переработчики отказались от традиционных поставщиков в пользу российских баррелей.

После того как в начале этого года США ввели более жесткие санкции в отношении московских углеводородов, третий по величине потребитель нефти в мире работает над восстановлением цепочек поставок, пытаясь сохранить поставки дешевой нефти.

США - второй по величине торговый партнер Индии после Китая, с общим объемом торговли в 82,5 млрд долларов в период с апреля по ноябрь 2024 года. Однако экспорт Индии составил 52,9 млрд долларов против корзины импортных товаров на 29,6 млрд долларов, что может привести к введению пошлин от США.

Пошлины Трампа – последние новости

Президент США Дональд Трамп одним из первых распоряжений ввел пошлины в отношении Китая, Канады и Мексики, но отложил введение двух последних на месяц после того, как страны взяли на себя обязательства по обеспечению безопасности границ.

Кроме того, он объявил о введении 25% пошлин на сталь и алюминий, которые вступят в силу в марте.

Позже американский лидер анонсировал введение новых пошлин в адрес стран, которые облагают американские товары более высокими пошлинами.

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