Заявление сделано в преддверии встречи с премьер-министром Индии Моди.

Президент Дональд Трамп заявил, что в четверг, 13 февраля, объявит о новых пошлинах. Он намерен выполнить свою угрозу в адрес стран, которые облагают американские товары более высокими пошлинами.

Издание Bloomberg пишет, что этот шаг станет серьезной эскалацией в торговой войне Трампа.

"Три замечательные недели, возможно, лучшие за всю историю, но сегодня – главная: взаимные пошлины! Сделаем Америку великой снова!" - говорится в его сообщении в соцсети.

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Доллар сократил потери. Валюты стран, находящихся в центре торговой напряженности с США, сразу же отреагировали на это: евро набирает обороты, а мексиканский песо отстает от основных валют по отношению к доллару. В то же время такие валюты, как швейцарский франк и японская иена, опередили конкурентов.

Трамп тяготеет к плану взаимных пошлин как к ключевой части попытки повысить общие пошлины США. Американский президент заявил, что пошлины применят к странам, у которых средняя тарифная ставка в целом выше, чем у США.

Действия Трампа также могут стать началом более длительного административного процесса по установлению ответных пошлин, поскольку федеральные агентства начнут работу по оценке и разработке ответных мер для отдельных стран или продуктам.

Пошлины Трампа – последние новости

Президент США Дональд Трамп одним из первых распоряжений ввел пошлины в отношении Китая, Канады и Мексики, но отложил введение двух последних на месяц после того, как страны взяли на себя обязательства по обеспечению безопасности границ.

Кроме того, он объявил о введении 25% пошлин на сталь и алюминий, которые вступят в силу в марте.

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