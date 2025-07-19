В ЕС считают высоким размер пошлин, предложенных Дональдом Трампом и готовят ответные меры, в случае провала переговоров.

Президент США Дональд Трамп ужесточил свои требования на торговых переговорах с ЕС, настаивая на минимальной пошлине на все товары из ЕС от 15% до 20% в любой сделке с блоком, а европейцы готовятся к возможной торговой войне с США, сообщает Financinal Times.

По информации источников издания, американский лидер стремится сохранить пошлины на авто из Евросоюза в 25%.

Более того, один из американских чиновников рассказал журналистам, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения взаимных тарифов, превышающих 10%, даже если соглашение будет достигнуто.

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Если Трамп будет настаивать на своем таможенном предложении, то это, по словам дипломатов ЕС, которые попросили об анонимности, может подтолкнуть ЕС к ответным действиям.

"Мы не хотим торговой войны, но мы не знаем, оставят ли нам США выбор", - сказали они.

Журналисты отмечают, что ЕС запланировал несколько пакетов пошлин в ответ, но неоднократно откладывал их внедрение, привязывая их к переговорам с Трампом.

В частности, блок может ввести пошлины на американскую курятину и джинсы, которые вступят в силу 6 августа.

Европейская комиссия также предложила ввести пошлины на самолеты Boeing и бурбон, если переговоры не удастся завершить. Размер возможных пошлин на американские товары не уточняется.

Также среди ответных мер Еврокомиссия рассматривает введение налогов на цифровые услуги и доходы от онлайн-рекламы.

При этом журналисты напоминают, что США являются крупнейшим рынком для ЕС, на который приходится 20% экспорта блока.

Пошлины Трампа

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 августа Вашингтон вводит 30% пошлины на товары из ЕС.

В то же время, комиссар Евросоюза по торговле Марош Шефчович отмечает, что повышение США пошлины до 30% сделает невозможной торговлю между ЕС и США.

Американский лидер также заявил, что намерен направить единое письмо более чем 150 странам с информацией о новых пошлинах США для них, не уточнив размер пошлин.

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