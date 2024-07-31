В Пекине заявили, что Вашингтон таким образом подрывает мировую торговлю.

Администрация Байдена готовит новые условия, которые расширят полномочия США по прекращению экспорта оборудования для производства полупроводников из некоторых зарубежных стран китайским компаниям.

Издание Reuters пишет, что поставки из стран-союзников, экспортирующих ключевое оборудование для производства микросхем, включая Японию, Нидерланды и Южную Корею, будут исключены. Таким образом, крупнейшие производители оборудования для чипов, такие как ASML и Tokyo Electron не будут затронуты.

Отмечается, что изменение, являющееся расширением так называемого правила о прямых иностранных продуктах, запретит примерно полудюжине китайских заводов, являющихся центром производства микросхем в Китае, получать экспортные товары из многих стран - Израиль, Тайвань, Сингапур и Малайзия.

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Отвечая на вопрос о предстоящем пакете мер экспортного контроля, представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь сказал, что попытки США "заставить другие страны подавлять китайскую полупроводниковую промышленность" подрывают мировую торговлю и наносят ущерб всем сторонам. Линь добавил, что Китай надеется, что соответствующие страны будут противостоять усилиям США и защищать свои долгосрочные интересы.

Запрет на экспорт чипов - главные новости

США ввели контроль за экспортом чипов и оборудования для их производства в Китай в 2022 и 2023 годах, чтобы помешать прорыву Китая в области суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, которые могут принести пользу китайским военным.

Правило о прямых иностранных продуктах гласит, что если продукт произведен с использованием американских технологий, правительство США имеет право запретить его продажу, включая продукты, произведенные в другой стране.

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