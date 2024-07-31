Администрация Байдена готовит новые условия, которые расширят полномочия США по прекращению экспорта оборудования для производства полупроводников из некоторых зарубежных стран китайским компаниям.
Издание Reuters пишет, что поставки из стран-союзников, экспортирующих ключевое оборудование для производства микросхем, включая Японию, Нидерланды и Южную Корею, будут исключены. Таким образом, крупнейшие производители оборудования для чипов, такие как ASML и Tokyo Electron не будут затронуты.
Отмечается, что изменение, являющееся расширением так называемого правила о прямых иностранных продуктах, запретит примерно полудюжине китайских заводов, являющихся центром производства микросхем в Китае, получать экспортные товары из многих стран - Израиль, Тайвань, Сингапур и Малайзия.
Отвечая на вопрос о предстоящем пакете мер экспортного контроля, представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь сказал, что попытки США "заставить другие страны подавлять китайскую полупроводниковую промышленность" подрывают мировую торговлю и наносят ущерб всем сторонам. Линь добавил, что Китай надеется, что соответствующие страны будут противостоять усилиям США и защищать свои долгосрочные интересы.
Запрет на экспорт чипов - главные новости
США ввели контроль за экспортом чипов и оборудования для их производства в Китай в 2022 и 2023 годах, чтобы помешать прорыву Китая в области суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, которые могут принести пользу китайским военным.
Правило о прямых иностранных продуктах гласит, что если продукт произведен с использованием американских технологий, правительство США имеет право запретить его продажу, включая продукты, произведенные в другой стране.