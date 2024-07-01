Процессоры 65 нм изобрели еще в 2005 году, а их серийный выпуск начали в 2006-2007 годах.

Кремль поручил до 2028 года наладить в России серийное производство микросхем с топологией 65 нм: выполнение задачи возложили на предприятие "Микрон", которое входит в группу компаний "Элемент". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Как сообщается, в 2011 году "Микрон" договорился с европейской полупроводниковой компанией STmicroelectronics о налаживании выпуска таких микросхем. В рамках соглашения компания должна была "клонировать" свое производство на фабрике "Микрона", однако в 2014 году из-за санкций сотрудничество сошло на нет.

Сейчас возможности "Микрона" позволяют выпускать полупроводники по топологиям 180-90 нм. Эта технология позволяет изготавливать чипы для транспортных карт, оборудования интернета вещей, а также узкую номенклатуру процессоров общего назначения.

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Если говорить о 65 нм, то этот техпроцесс соответствует уровню технологий, достигнутому к 2004 году ведущими компаниями – производителями микросхем. 65 нм применяют при производстве чипов для банковских и сим-карт, а также широкой номенклатуры контроллеров, в том числе для автоэлектроники и интернета вещей.

Отметим, что на сегодняшний день некоторыми мировыми полупроводниковыми компаниями уже освоена топология 2 нм. Это касается, в частности, тайваньской TSMC.

Технологическая независимость РФ не светит

Москва много лет пытается избавиться от критической зависимости от иностранных государств (в первую очередь, западных) в сфере электроники. Однако даже после аннексии Крыма она никуда не исчезла. Так, в прошлом году сообщалось, что более 80% иностранной электроники в ракетах РФ было произведено в Соединенных Штатах Америки.

Некоторые успехи у россиян все же есть, но они весьма условны. Например, недавно был создан новый компьютер для дронов с машинным зрением. Впрочем, даже для него использовали импортные компоненты, в частности, процессор из КНР.

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