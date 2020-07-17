США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok

Если это ограничение вступит в силу, американские компании не смогут размещать TikTok в магазинах приложений

США рассматривают возможность внести Byte Dance (материнскую компанию TikTok) в "черный список" (Entity List) Министерства торговли.

Об этом сообщает Financial Times.

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Как пишет издание, власти Соединенных Штатов подозревают, что Китай через приложение собирает данные о пользователях.

Что произойдет

Отмечается, что если это ограничение вступит в силу, американские компании не смогут размещать TikTok в магазинах приложений. Речь идет об Apple и других компаниях.

Как отмечает издание, в США также рассматривают возможность принятия Акта о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года, в соответствии с которым TikTok будет считаться «необычной и чрезвычайной угрозой» национальной или экономической безопасности США.

История конфликта

В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских приложений.

Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоят китайские законы, которые обязывают местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.

11 июля 2020 года американский технологический гигант Amazon попросил своих сотрудников удалить из всех устройств китайское приложение TikTok.

17 июля 2020 года появилась информация о том, что компания Facebook может запустить свой аналог TikTok в США и еще 50 странах.

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