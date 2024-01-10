После начала полномасштабного вторжения сеть не сообщила ни о каком сокращении своей деятельности в РФ.

НАПК внесло всемирно известную сеть заведений быстрого питания Subway в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает работать в России и платит сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

По их информации, Subway покупает рекламу в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, компания пользуется услугами доставки еды через сервис "Яндекс.Еда", которые сотрудничают с государственными и правоохранительными органами РФ, в частности с ФСБ.

Subway насчитывает 550 ресторанов в 122 городах России. После начала полномасштабного вторжения сеть ресторанов фастфуда не сообщила ни о каком сокращении своей деятельности в РФ.

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"Так, кроме уплаты налогов в госбюджет государства-террориста, компания предоставляет рабочие места россиянам, поддерживая российскую экономику и уровень занятости населения", – говорится в заявлении НАПК.

Subway – одна из крупнейших сетей в мире по количеству заведений быстрого питания. Она известна своими сэндвичами, салатами и роллами. Компания позиционирует себя как "здоровую альтернативу традиционному фастфуду".

Список спонсоров войны

НАПК уже внесло в список спонсоров войны такие популярные корпорации как PepsiCo и Mars, которые несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса в России, они продолжили там работу.

Также в перечень спонсоров войны попал бельгийский газовый гигант. Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции внесло в список бельгийского независимого оператора газовой системы Fluxys. Основанием стало то, что компания способствует экспорту российского сжиженного природного газа.

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