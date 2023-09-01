Компании продолжают работать в России и платить значительные налоги в ее бюджет.

Две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars внесены в список международных спонсоров войны.

Как сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), эти компании, несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса в России, прекращении там рекламной деятельности и производства своей продукции, продолжают работать на российском рынке и платить значительные налоги в бюджет страны-агрессора.

Отмечается, что PepsiCo производит прохладительные напитки, соки, чипсы, закуски, молочные продукты и другие продукты питания под основными марками Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, "Агуша", "Чудо", "Славяночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" и др.

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По показателю чистой прибыли эта компания является четвертой по размеру в отрасли напитков и пищевых продуктов в РФ. В первый год полномасштабного вторжения чистая прибыль выросла на 333% до 525 млн долл., по сравнению с 2021 годом. Налогов в бюджет РФ было уплачено более чем на 115 млн долл. (или 8,29 млрд руб.).

В НАПК напомнили, что в марте 2022 года PepsiCo заявила о прекращении рекламной деятельности и производства напитков в России. Однако уже в августе прошлого года производство напитков "7UP" и "Mirinda" под брендами "Evervess" и "Frustyle" возобновилось. А в этом году в марте напиток "Pepsi" начали выпускать под брендами "Evervess" и "Любимый".

Кроме того, PepsiCo запустила в стране новый бренд лимонада под названием "Российский подарок" на смену предыдущим продуктам. Компания также продолжает производство и дистрибуцию чипсов, снеков и молочных продуктов.

Также, по информации СМИ, чипсы Lay's компании PepsiCo были найдены в пищевых пайках российских солдат.

В то же время корпорация Mars, которая известна шоколадными батончиками (также изготавливает корма для домашних животных, жевательные резинки, напитки, еду быстрого приготовления, консервированные соусы) тоже обещала сократить бизнес на территории РФ после начала полномасштабной агрессии.

Тем не менее, фабрики продолжают работать в России с увеличением доходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Выручка ООО "Марс" за 2022 год выросла до 2,45 млрд долл. (или 176,5 млрд руб.), чистая прибыль выросла на 59% до 377 млн долл. (или 27,2 млрд руб.), налогов уплачено в бюджет РФ более чем на 93 млн долл. (или 6,76 млрд руб.).

Отмечается, что основные торговые марки этой компании-Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M's, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben's. Также корпорации принадлежит серия торговых марок Wrigley.

В НАПК также сообщили, что на сайте по поиску персонала российский филиал компании ООО "Марс", как и PepsiCo, публикует объявления о наборе нового персонала.

Спонсоры войны

Нефтепромышленный гигант SLB прекращает поставки в Россию после признания спонсором войны.

Мировой производитель алкоголя Bacardi признан международным спонсором войны.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ведущие табачные компании мира Japan Tobacco International и Philip Morris International в перечень международных спонсоров войны. Первая компания представлена в России брендами Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie. Вторая - Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M и т. д.

Еще раньше в список международных спонсоров войны из-за продолжения работы в России попали британская корпорация Unilever (Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve и другие), банковская группа Raiffeisen Bank, китайский техногигант Xiaomi, французские корпорации Yves Rocher и Auchan, транснациональная корпорация Procter&Gamble (бренды Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Old Spice и многие другие), а также компания Mondelez International ("Барни", Oreo, Milka и т. д.).

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