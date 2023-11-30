Налоги, уплаченные Fluxys, пополнят бюджет России на 800 миллионов евро.

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло бельгийского независимого оператора газовой системы Fluxys в перечень международных спонсоров войны. Основанием стало то, компания способствует экспорту российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает пресс-служба НАПК.

"Бельгийский независимый оператор газовой системы Fluxys предоставляет мощности для хранения и перевалки российского сжиженного газа "Ямал СПГ" на своем терминале в Зебрюгге. Мажоритарная доля "Ямал СПГ" принадлежит российской газовой компании "Новатэк", которая непосредственно причастна к финансированию военной агрессии и военных преступлений в Украине", - говорится в сообщении.

Компания "Новатэк", принадлежит российским олигархам Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко. Она является основным поставщиком российского сжиженного природного газа на международные рынки. В НАПК подсчитали, что в 2023 году налоги, уплаченные Fluxys, пополнят бюджет России на 800 млн евро.

Видео дня

"Это восемь истребителей Су-35. Или 800 ракет "Калибр", которыми будет атаковать энергетическую инфраструктуру Украины зимой и убивать украинцев", - отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Основными акционерами Fluxys являются бельгийские муниципалитеты (77,41%) и федеральное правительство Бельгии (3,44%).

"Обе стороны утверждают, что высоко уважают международное гуманитарное право, которое запрещает умышленные нападения на гражданских лиц или критическую гражданскую инфраструктуру. Эти обязательства противоречат фактическому продолжению сотрудничества с российской компанией "Новатэк", - добавили в НАПК.

Российский газ в Европе

В октябре издание Euobserver сообщило, что Испания и Бельгия удвоили импорт сжиженного газа из России в период с января по сентябрь 2023 года. В частности, Испанию назвали крупнейшим импортером российского сжиженного газа среди стран ЕС. Далее за ней в рейтинге упоминались Франция и Бельгия.

29 ноября стало известно, что Европа тайно сбывает через свои порты более 20% сжиженного газа, который получает от России, распродавая его в другие страны мира, расположенные вне ЕС. Этим она помогает Москве зарабатывать "кровавые деньги" на войну с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: