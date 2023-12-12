Авиакомпания ведет диалог с определенным списком поставщиков, чтобы понять их планы по дальнейшему развитию.

Авиакомпания "Скандинавские авиалинии" (Scandinavian Airlines System, SAS) удалила из меню напитки Nesquik производителя Nestlé. Причина – внесение в Украине швейцарской корпорации в перечень международных спонсоров войны, сообщает TV 2 со ссылкой на письмо от авиакомпании.

"Мы можем подтвердить, что изъяли питьевой шоколад Nesquik из бортового ассортимента вследствие попадания Nestlé в список спонсоров войны в Украине", – заявили в SAS.

Ранее авиаперевозчик решил удалить из бортового набора продукцию Pepsi.

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В авиакомпании также отметили, что ведут диалог с небольшим количеством поставщиков, чтобы понять их планы относительно дальнейшего развития.

Список спонсоров войны от НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции вносит в список спонсоров войны компании, обеспечивающие государственный и частный сектор РФ товарами и услугами критического назначения, а также пополняющие российский бюджет.

С 1 сентября 2023 года НАПК вынесло корпорацию PepsiCo в перечень спонсоров войны, потому что она продолжает работать на российском рынке.

Nestle (бренды KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea) попала в список в начале ноября. Корпорация является одним из крупнейших производителей продуктов питания в мире.

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