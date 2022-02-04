По мнению эксперта, весь импорт, который хотел зайти, уже преимущественно есть в Украине.

Подписание Соглашения о свободной торговле с Турцией кардинально не изменит ситуацию с импортом турецких товаров в Украину.

Об этом в комментарии УНИАН сказала директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан.

"Украина значительно открытее большинства стран. Поэтому дальнейшие открытия с нашими партнерами вряд ли смогут сильно повлиять на наш рынок. Весь импорт, который хотел зайти, он уже преимущественно здесь. В то же время мы создаем институциональные рамки сотрудничества, что дает возможность развиваться в дальнейшем. На уровне колебаний валюты (турецкой лиры – УНИАН), когда она дешевеет почти на половину, или удвоение мировых цен на продовольственные товары, 5 процентов таможенной защиты не играют существенного значения для развития долгосрочных отношений. В то же время в Турции снимаются значительно более высокие барьеры", - сказала она.

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При этом эксперт отметила, что сам факт подписания такого соглашения является очень позитивным, учитывая роль Турции.

"Хорошо, что наконец ее подписываем, потому что Турция - один из наших крупнейших торговых партнеров, с которым у нас нет соглашения о свободной торговле. А такие сделки стимулируют и упрощают развитие торговли. Также положительная новость в том, что соглашение касается всех товаров, а не только промышленности, как сначала хотела Турция, потому что торговля агропромышленной продукцией для Украины очень важна, а рынок Турции в сфере продукции АПК достаточно закрыт", - сказала она.

Соглашение о зоне свободной торговли:

3 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией.