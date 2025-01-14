Союзники новоизбранного президента США Дональда Трампа в Палате представителей представили законопроект о разрешении на покупку Гренландии.

Как передает Fox News, проект под названием "Make Greenland Great Again" возглавил республиканец Энди Оглз, его поддержали еще 10 коллег-республиканцев. Документ позволяет новому президенту начать переговоры о покупке Гренландии с Данией сразу после инаугурации:

"Американские экономические интересы и интересы безопасности больше не будут отодвинуты на задний план, и республиканцы в Палате представителей готовы помочь президенту Трампу достичь успеха в интересах американского народа".

Отмечается, что такая покупка потребовала бы выделения средств Палатой представителей и одобрения американским Сенатом.

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