Некоторые эксперты предполагают, что Трамп демонстрирует ненужность НАТО, как военного альянса.

Предложение Дональда Трампа о том, что члены НАТО должны выделять 5% своего ВВП на оборону, вызвало неоднозначную реакцию в Европе. Требование называют неадекватным, хотя есть те, кто видит определенный смысл в таких расходах, пишет Business Insider.

"Я думаю, что НАТО должно иметь 5%. Они все могут себе это позволить, но они должны быть на уровне 5%, а не 2%", - сказал Трамп на пресс-конференции в начале недели.

Как отмечает BI, сегодня ни одна страна альянса, включая США, не тратит на оборону 5% ВВП. Ближе всего к этому показателю находится Польша, которая в прошлом году потратила на оборону 4% своего ВВП. Следом идут Эстония и США с 3,43% и 3,38% соответственно.

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Ральф Штегнер, член Социал-демократической партии Германии, назвал заявление Трампа "бредом" и "настоящим безумием".

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто предположил, что тратить такой процент ВВП на оборону "было бы невозможным почти для всех стран мира". К слову, Италия в прошлом году потратила на оборону только 1,49% ВВП.

Однако для стран, более близких к России, которые наблюдают за вторжением в Украину с первого ряда, предложение Трампа кажется не такой уж и плохой идеей, пишет BI. Например, ранее министр обороны Польши положительно оценивал этот призыв.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что это "послание, которое Эстония отстаивает годами". "Это четкий сигнал Путину, что он не должен сметь испытывать нервы НАТО и что мы к этому готовы", - сказал он.

Тем не менее, аналитики считают цифру Трампа в 5% нереальной. Директор Программы военных расходов и производства вооружений Стокгольмского института исследования проблем мира Нань Тянь заметил, что 5% ВВП - это больше, чем страны НАТО тратили на оборону в разгар холодной войны.

"Многие европейские страны НАТО финансируют увеличенные военные расходы за счет долгов, сокращений в других сферах расходов и предложений по повышению налогов. Эти существующие увеличения подтолкнут военные расходы до уровня примерно вдвое меньшего от того, что предлагал Трамп в 5% ВВП, поэтому я не думаю, что это реалистичная цель", - сказал он.

Рутер Дейермонд, старший преподаватель факультета изучения войны Королевского колледжа Лондона, предполагает, что Трамп умышленно ставит союзникам нереалистичные завышенные требования, чтобы их было невозможно выполнить.

"Это также сигнализирует о том, что НАТО больше не является значимым альянсом", - убежден он.

Невероятные требования Трампа

Как писал УНИАН, резкое увеличение расходов НАТО на собственную оборону является не единственным невероятным требованием, которое Трамп озвучил в последнее время. Уже несколько дней мир обсуждает гипотетическую агрессию США против Канады, Дании и Панамы, на что намекает избранный американский президент.

Трамп считает, что Дания должна передать под контроль США остров Гренландия, Панама - Панамский канал, а Канаду он вообще хочет сделать одним из штатов США. Причем одним единственным, а не несколькими отдельными.

Советник Трампа по вопросам национальной безопасности США Майкл Волц заявил, что рассматриваются все возможные варианты выполнения этих требований. В частности он не исключил силовой сценарий.

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