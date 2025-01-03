В Берлине опасаются потенциального негативного влияния политики Трампа.

Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц, претендующий на пост канцлер, заявил, что ЕС должен заключить масштабное соглашение о свободной торговле с США. Данный шаг позволил бы уберечь экономику от пагубного влияния возможных пошлин.

Издание Financial Times пишет, что Трамп остановил переговоры по Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству вскоре после того, как стал президентом в 2017 году, и продолжил вводить пошлины на европейский импорт.

В преддверии вступления Трампа в должность главы Белого дома 20 января немцы все больше опасаются потенциального негативного влияния его политики "сделаем Америку снова великой" на крупнейшую экономику ЕС.

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Исследование, проведенное в прошлом году Немецким экономическим институтом в Кельне, предсказало, что немецкая экономика понесет убытки в размере до 180 миллиарлов евро в течение второго срока Трампа в результате торговой войны между США и Европой.

Отмечается что немецкие автопроизводители и машиностроительные компании серьезно пострадают от планов Трампа повысить пошлины до 10 или даже 20%. В первой половине 2024 года США были крупнейшим торговым партнером Германии.

Мерц ожидает, что условия для европейского бизнеса станут намного жестче, когда Трамп станет президентом. По его мнению, ЕС следует ожидать, что США сосредоточатся на защите собственных интересов посредством высоких пошлин, но он не считает целесообразным вводить ответные пошлины. Вместо этого ЕС должен сосредоточиться на восстановлении своей падающей конкурентоспособности.

Мерц пообещал, что если он станет канцлером, то повысит конкурентоспособность немецкой экономики, которая впервые с начала 2000-х годов переживает двухлетний спад.

Политик заявил, что Германия должна снизить ставки корпоративного налога и стать более привлекательным местом для ведения бизнеса, чтобы лучше конкурировать с Вашингтоном, где налоговые льготы побудили многие немецкие компании рассмотреть возможность переноса производства в США.

По его словам, в Германии также слишком высоки расходы на оплату труда, не связанные с заработной платой, например, социальные выплаты.

Полшины Трампа и экономика ЕС - последние новости

Берлин переживает умеренную рецессию, что говорит о серьезных трудностях в крупнейшей экономике.

Германия теряет все больше энергоемких производств, а экспорт падает, поскольку компании сокращают внутренние инвестиции. По мере снижения уровня жизни избиратели ищут виноватых, а социальная напряженность отталкивает иностранные таланты, в которых страна отчаянно нуждается. Ядовитый коктейль из осторожности и недовольства затем прокатится по всей Европе.

При этом Дональд Трамп заявил, что Европейский союз должен закупать американскую нефть и газ, чтобы компенсировать "огромный дефицит" с крупнейшей экономикой мира. Если же блок откажется, то его ждут новые пошлины.

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