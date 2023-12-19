После введения санкций российские чиновники и руководители быстро объединились, чтобы найти обходные пути.

С февраля 2022 года Россия в значительной степени продолжала получать технологии, необходимые для поддержания экономики. После того, как экспортные ограничения и корпоративные запреты изначально привели к сбоям в торговле, российские поставщики нашли лазейки и культивировали обходные пути, пишет The New York Times.

Журналисты отмечают, что РФ не трудно получить почти все коммерческое оборудование, в частности, телекоммуникационное, средства наблюдения, микрочипы для передовых вычислительных машин и систем вооружения, а также дроны.

"Российские власти и компании объединились, чтобы воспользоваться пробелами в глобальной реакции. Согласно утечке электронной почты российского правительства, торговой документации и записям онлайн-разговоров между российскими инженерами, полученным The Times, они подхватывали сети посредников, в том числе в Китае, и маскировали свою деятельность через подставные компании", – информируют в редакции газеты.

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Там объяснили, что Москва обратились к странам, занявшим нейтральную позицию в конфликте, таким как Марокко и Турция, и использовала их порты, чтобы получать необходимые товары, которые затем перегружают на другие корабли, направляющиеся в Россию. Запрещенные технические продукты затем стали доступны для покупки у известных поставщиков и на простых в использовании сайтах электронной коммерции, таких как Nag.

"Гибкость была самой важной. В еженедельных электронных письмах российские торговые чиновники делились советами о том, какие порты будут перевозить товары, кто будет торговать в рублях и где можно ремонтировать корабли под российским флагом, свидетельствуют документы. Если один поставщик перестал продавать, они нашли другого. Если судоходный путь прерывался, переходили новые", – подчеркивает СМИ.

Издание со ссылкой на экономиста Элину Рибакову указывает, что недостаточные государственные следователи в США и Европе не могут успевать за часто теневым потоком товаров. По ее словам, крупные технологические компании должны сделать больше.

По словам журналистов, после объявления санкций российские поставщики столкнулись с трудностями в снабжении товарами, но российские чиновники и руководители быстро объединились, чтобы найти обходные пути. Политические сторонники извлекли выгоду из бегства западных компаний.

Информация издания свидетельсвует, что торговый офис России в Марокко также помог российским компаниям восстановить свои позиции, в частности, московскому поставщику оборудования для биометрического наблюдения ProSoft.

В газете ссылаются на заявление представителей марокканского государственного порта Tanger Med. Там отметили, что арендовали пространство судоходным компаниям и "не владеют информацией и не несут ответственность" за суда, которые движутся через комплекс. Порт "не знал" о том, что отгруженные товары заходили в российские порты до или после того.

"ProSoft также поддерживает поставки западных технологий, включая микрочипы от Texas Instruments, Intel и NXP, с помощью малоизвестной компании по металлолому, зарегистрированной в Касабланке, Марокко... Анализ предложений ProSoft выявил почти 300 продуктов для продажи, которые содержат чипы Intel, а также компоненты, произведенные Nvidia и искусственным интеллектом. оптимизированный компьютерный чип, разработанный Google", – говорится в публикации.

Отмечается, что на малоизвестных российских сайтах электронной коммерции, таких как Nag, OCS Distribution, 3Logic Distribution и 4telecom, выставлены на продажу сложные технологии от крупных американских и европейских производителей телекоммуникаций, таких как Cisco, HP, Juniper, Ericsson и Nokia.

По приведенным СМИ данным некоммерческой организации Silverado Policy Accelerator, изучающей российские торговые пути, Китай и Гонконг поставляли 85 процентов полупроводников, импортированных в Россию с марта 2022 года по сентябрь 2023 года, по сравнению с 27 процентами до конфликта.

Для примера журналисты рассказали о телекоммуникационной компании Convex, которой нужно было искать американское оборудование для разведывательной службы РФ. Компания легко получила необходимые товары через малоизвестный российский сайт электронной коммерции Nag. Оборудование установили в офисе Федеральной службы безопасности России в Екатеринбурге.

Санкции против России

Евросоюз утвердил двенадцатый пакет санкций против России, которые предусматривают персональные ограничения против 61 человека и 86 организаций. В черный список юридических лиц попали пропагандистские телеканалы "Царьград" и "Спас", группа "АльфаСтрахование", особая экономическая зона "Алабуга".

Также Запад начал шевелиться с санкциями против производителей "Шахедов". Там начали серьезно блокировать поставки западных компонентов для производства иранских дронов-камикадзе Shahed в России. Но сделать нужно значительно больше.

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