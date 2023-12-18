Однако предстоит сделать значительно больше, чем уже сделано.

Страны Запада, наконец, начали серьезно блокировать поставки западных компонентов для производства иранских дронов-камикадзе Shahed в России. Но сделать нужно значительно больше, сообщает "Голос Америки".

Американские и украинские исследователи указали на то, что 6 декабря Министерство торговли США включило 11 российских компаний в список организаций, которые должны получать разрешение на покупку "чувствительных" товаров. Эти компании связаны с заводом в российском городе Алабуга, где Россия построила собственный завод для производства "Шахедов".

Дэвид Олбрайт, президент вашингтонского Института науки и международной безопасности, и Владислав Власюк, украинский исследователь санкций, советник главы Офиса президента Украины, назвали это признаком прогресса. Однако оба убеждены, что администрация Байдена должна пойти дальше. Администрация не ввела санкции против АО "Алабуга", владельца завода, хотя несколько его предполагаемых дочерних предприятий были внесены в санкционный перечень 6 декабря.

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Олбрайт сказал, что США должны наложить санкции на АО "Алабуга" и связанные с ней компании, чтобы помешать иностранным компаниям сотрудничать с ними. Эксперт считает такие решения "давно назревшими".

По данным Олбрайта, более половины электроники, содержащейся в алабугской версии Shahed 136, производится американскими компаниями. Остальное поступает от четырех европейских компаний - швейцарских TE Connectivity и U-blox, а также нидерландских NXP Semiconductors и STMicroelectronics.

Олбрайт утверждает, что правительства этих стран заинтересовались информацией о том, что их компании помогают россиянам строить беспилотники. Это подтверждает и Власюк.

"Мы постоянно общаемся с правительством Нидерландов относительно санкций, и они были очень полезными и проактивными. Что касается швейцарцев, здесь немного сложнее, но мы в контакте и они в основном внедряют санкции ЕС, что хорошо", – говорит он.

Олбрайт и Власюк убеждены, что западные производители электроники должны сделать больше, чтобы их продукция не попадала к россиянам.

"Они говорят: "Мы ничего официально не поставляем в Россию". Конечно, не поставляют. Поэтому я считаю, что они могли бы усилить свои процедуры комплаенса и "знай своего клиента", — сказал Власюк.

Санкции против России - последние новости

Как писал УНИАН, сегодня ЕС окончательно утвердил 12-й пакет санкций против России. Среди основных моментов – запрет на импорт российских алмазов и некоторых других товаров, расширение списка подсанкционных компаний, расширение запрещенных к продаже России товаров, введение механизмов контроля за соблюдением нефтяных санкций.

На прошлой неделе Великобритания ввела свой новый пакет санкций против России. В частности, запрещен экспорт ряда товаров, которые несут риск военного или промышленного использования, а также новейших предметов, которые Украина нашла на поле боя, включая части машин и электронику.

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