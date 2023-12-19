Под санкциями оказались и российские пропагандисты.

Евросоюз в рамках двенадцатого пакета санкций против России ввел персональные ограничения против 61 человека и 86 организаций. Их список был опубликован в Официальном журнале ЕС.

Среди оказавшихся под санкциями физических лиц - сын замглавы Совбеза Дмитрия Медведева Илья, жена губернатора Кузбасса и племянница Владимира Путина Кемеровской области Анна Цивилева, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов, глава Башкирии Радий Хабиров, а также 14 членов ЦИК России.

Цивилеву связывают с фондом "Защитники Отечества", который "играет немаловажную роль в военной агрессии против Украины". На так называемый фонд также были наложены ограничения.

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А вот сына Медведева обвинили в организации "дезинформационной пропагандистской кампании" из-за кураторства платформы "Я в России", предоставляющей государственные услуги в аннексированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

В черный список юридических лиц попали пропагандистские телеканалы "Царьград" и "Спас", группа "Альфастрахование", особая экономическая зона "Алабуга".

В список попали помощник командира отряда ОМОН "Арсенал" Нацгвардии Андрей Фроленков и глава центра специального назначения "Витязь" Александр Беллоглазов. Они участвовали в оккупации Бучи.

Под новые санкции ЕС также попали российские операторы связи и IT-компании. В частности, в черном списке оказались работающая в оккупированном Крыму "Миранда-медиа" и ее структуры "Мир Телеком" и "Крымтелеком", а также возглавлявший компанию до 15 декабря Иван Зима. Санкции введены против поставщиков решений по кибербезопасности "Информзащита", BI.ZONE и "Инфотекс". Обоснованы они тем, что у компаний есть лицензии Роскомнадзора и ФСБ, а в отношении "Миранда-медиа" - и наличием оборудования для фильтрации трафика.

12-й пакет санкций ЕС против РФ

Евросоюз принял 12-й пакет санкций, который запрещает импорт, покупку и перевозку российских непромышленных природных и синтетических алмазов, а также ювелирных изделий с бриллиантами, с 1 января 2024 года.

Кроме того, эмбарго коснется передельного и зеркального чугуна, медной проволоки, изделий из алюминия, включая проволоку, фольгу и трубы на общую стоимость 2,2 млрд евро в год. Также наложен запрет на импорт сжиженного пропана с переходным периодом длиной в год.

В санкционный список внесли 29 организаций, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

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