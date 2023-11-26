В производстве РЭБ в России учавствуют ПО "Стрела", научно-исследовательское предприятие "Протек" и концерн "Радиоэлектронные технологии", которые не попали под санкции Великобритании.

РФ использует средства радиоэлектронной борьбы против Украины, в которых есть технологии британских компаний. Как пишет The Guardian, в отчете, составленном Украиной и разосланном крупнейшим странам, которые ввели санкции, указаны ключевые российские фирмы, занимающиеся разработкой и производством электронной военной техники. Киев утверждает, что Великобритания и другие страны еще не ввели санкции против некоторых вовлеченных фирм и призывает это сделать.

В досье утверждается, в некоторых современных электронных устройствах, задействованных в войне, используются компоненты, произведенные британскими фирмами, и необходимы более эффективные действия, чтобы заблокировать использование иностранных компонентов.

В докладе говорится, что в производстве средств радиоэлектронной борьбы участвуют восемь ключевых российских фирм. В их число входят научно-производственное объединение "Стрела", научно-исследовательское предприятие "Протек" и концерн "Радиоэлектронные технологии", которые не попали под санкции Великобритании.

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В отчете также указываются компоненты британских фирм, которые были обнаружены в российских средствах радиоэлектронной борьбы.

Так, транзисторы компании Semelab Ltd, зарегистрированный офис которой находится в Уокинге, графство Суррей, и принадлежит TT Electronic Group Holdings, были обнаружены в оборудовании для блокировки радиоуправляемых устройств и связи на поле боя. В мобильном радаре ближнего действия было обнаружено оборудование для электропитания компании XP Power, штаб-квартира которой находится в Сингапуре и акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже. А в системе пеленгации были обнаружены детали, предположительно изготовленные компанией Golledge Electronics, базирующейся в Ильминстере, Сомерсет.

В то же время причастные к этому компании заявляют, что прекратили всю торговлю с Россией с февраля 2022 года или ранее.

В докладе предлагается, кроме введения санкций в отношении выявленных российских компанийввести "единую базу данных компонентов", определяющую технологии, которые российские военные используют в своем оборудовании радиоэлектронной борьбы.

Западные детали в российском оружии

Украина неоднократно заявляла, что Москва находит способ обойти санкции и получить европейские комплектующие, которые использует для производства оружия. В августе Украина представила странам-членам "Большой семерки" отчет, в котором утверждается, что за последние три месяца Украину около 600 раз атаковали дронами, созданными по западным технологиям.

По данным российского издания "Верстка", страна-агрессор может импортировать практически любые санкционные товары, в том числе и чипы западных компаний. Почти вся западная электроника попадает в Россию через Китай и Гонконг.

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