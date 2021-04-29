Украинцы смогут изменить место регистрации с помощью портала "Дія" уже с 17 мая нынешнего года.

Об этом, как сообщает ТСН.ua, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте такжеФОПы из "красных" зон смогут получить помощь только через "Дію" - Минцифры

По его словам, эта функция будет доступна на "Дія Саміт".

Отмечается, что каждый третий украинец проживает не по месту своей регистрации. Кроме того, миллион украинцев вообще нигде не прописаны.

"Каждая община создает собственные реестры, где фиксируются данные о прописке. Эти реестры между собой не взаимодействуют. Нам надо было решить это и наладить взаимодействие", — рассказал руководитель Минцифры.

Как отметил Федоров, оформить прописку можно в собственном или в арендованном помещении. Кроме того, молодежь, которая меняет регистрацию, уже не должна будет идти в военкоматы. Они будут автоматически получать информацию об изменении места регистрации гражданина.

"Если я хочу прописаться у другого человека, то этому человеку приходит извещение, что у него кто-то хочет прописаться. Вы сможете ввести адрес и владелец квартиры просто подтвердит это электронной подписью на портале "Дія", — говорит Федоров.

Что этому предшествовало

20 апреля 2021 года в Минцифры сообщили о ттом, что ФОПы из "красных" зон смогут получить помощь только через "Дію".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко