Для получения помощи, в частности, необходим номер счета IBAN.

Наемные работники и физические лица-предприниматели (ФОПы) из «красных» зон смогут получить государственную помощь только через веб-портал и приложение «Дія».

Об этом сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник в ходе брифинга.

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«Услуга доступна только в мобильном приложении «Дія» и на портале – вы сможете подтвердить, что вы являетесь на данный момент работающим ФОПом или работаете, вас не уволили, и вы можете претендовать на эту услугу. Мы проверим, все ли данные совпадают, находится ли ваш регион в красной зоне, и, если да, то уже далее будет продолжаться обработка заявления и можно будет ждать зачисления денег», - сказал Баник.

Он также рассказал, что на Youtube-канале «Дія» доступна видеоинструкция о том, как подавать заявление.

Кроме того, Баник отметил, что для получения помощи человеку необходим номер счета IBAN.

«На что хотел бы обратить внимание – для того, чтобы вам зачислили деньги, вам понадобится IBAN счет, на какой их будут зачислять. IBAN – это не номер карты… Чтобы узнать номер IBAN, мы на сайте дали информацию, где и как посмотреть номер счета в любом банке», - сказал Баник, добавив, что необходимо указывать только номер личного гривневого счета, а не кого-либо из родственников.

Присутствовавший на брифинге замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Дядюра рассказал, что помощь могут получать наемные работники юрлиц, ФОПов, и сами ФОПы при соблюдении определенных условий. В частности, основной КВЭД на последний день прошлого месяца должен быть в списке 39 КВЭДов, определенных соответствующим постановлением.

«Второе условие – организация, в которой работал работник, должна была за него насчитывать ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала. Средняя зарплата наемного работника – не более 30 тыс. грн, и наемный работник не работает по совместительству», - сообщил Дядюра.

Он отметил отдельные условия для ФОПов – ФОП должен быть зарегистрирован не менее трех месяцев назад. Также необходимо, чтобы предприниматель платил ЕСВ не менее шести месяцев в 2020 году, а также ФОП не может быть одновременно наемным работником.

Что этому предшествовало

30 марта Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, направленный на финансовую поддержку предпринимателей и наемных работников, которые вынужденно прекратили работу в регионах «красной» зоны карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

С 19 апреля физические лица-предприниматели и наемные работники из регионов «красной» карантинной зоны получили возможность подать заявления на получение 8 тыс. грн госпомощи в мобильном приложении и на портале «Дія».

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Автор: Екатерина Жирий